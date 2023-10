"Les Mamans : l'année de tous les défis" à suivre sur 6ter à partir du jeudi 2 novembre 2023 - Vidéo

Après avoir suivi leur quotidien mouvementé pendant plusieurs années, "Les Mamans" ont de grands défis à vous partager le jeudi soir sur 6ter à partir du 2 novembre 2023.

Entre heureux événements, obstacles à surmonter ou concrétisation de beaux projets, elles n’ont pas une minute pour souffler. Elles ont maintenant entre 30 et 33 ans : certaines se sont séparées, d’autres ont refait leur vie, mais toutes ont désormais de grands défis à relever.

Retrouvez "Les Mamans" et leur famille

En vacances, à partager des moments joyeux, mais aussi rythmés par des difficultés : partir seule avec 3 enfants, organiser des activités sans partenaire, continuer de vivre sans un être cher…

Dans les préparatifs d’événements qui marquent un tournant dans leur vie : baptême, construction d’une maison de rêve et même mariage ! Mais il faudra aussi jongler avec séparation, perte d’entreprise et handicap.

Comment les Mamans vont-elles s’adapter à tous ces changements ? Réussiront-elles à relever tous les défis ?

Méghane (30 ans), Gabriel (4ans), Maelie (2 ans)

L’année dernière, Méghane a continué son combat pour Gabriel. Mais celui- ci continue, puisqu’il s’apprête à faire sa rentrée en CP et n’est toujours pas certain d’avoir une ASH pour l’accompagner. Heureusement, une belle nouvelle est arrivée : Florian a demandé Méghane en mariage. Après 10 ans de relation, les deux amoureux concrétisent leur relation. Des préparatifs de la fête à l’essayage de sa robe de mariée avec ses proches, vous allez tout suivre du parcours de Méghane pour vivre le plus beau jour de sa vie !

Johanna (33 ans), Livio (9 ans), Joy, Dario et Gabin (5 ans)

Après une belle année durant laquelle Johanna a accompagné sa grande fratrie avec Livio et les triplés, elle a dû, il y a quelques mois, surmonter le décès de sa maman. Déterminée à lui rendre honneur, Johanna se lance dans un sacré chantier, puisque Vincent et elle, s’attaquent à la construction de la maison de leurs rêves !

Angélica (30 ans), Stella (6 ans), Giulio (3 ans)

Angelina laisse une nouvelle chance à son couple avec Tony. Après être partis en vacances en amoureux, leur relation est à nouveau au plus mal. Le business qu’elle avait lancé a également connu des difficultés. En effet, la Maman a dû fermer son salon de beauté pour subvenir aux besoins de ses enfants. Désormais, elle doit aller de l’avant. Déterminée à ne pas se laisser abattre, saura-t-elle profiter de ses vacances en famille avec ses enfants et sa maman et adopter une nouvelle vie ?

Justine (33 ans), Cassie (12 ans), Tessa (6 ans), Ella et Kiara (3 ans ½)

Justine a vu sa tribu de petites filles bien grandir cette année. Comblée de bonheur, la Maman ne voit pas le temps passer ! Après une année riche en émotions entre la rentrée de Cassie au collège et celle des jumelles à l’école, il est temps de préparer leur baptême ! Justine s’investit pour leur réserver la plus belle cérémonie, mais est-elle certaine que tout se déroulera comme prévu ? Et comment se passeront les retrouvailles en famille ?

Mélanie (31 ans), Enzo (11 ans), Robin (3 ans)

La maman célibataire continue de se plaire dans les Pyrénées-Orientales avec Enzo et Robin, qu’elle voit grandir à une vitesse folle. Pour Enzo, l’école primaire est finie. Il est temps pour lui de rentrer au collège, alors que Robin va faire sa première rentrée en maternelle. Mais avant ça, Mélanie organise un grand voyage au Canada avec ses enfants. En parallèle, elle prépare un projet qui va chambouler sa vie puisque Mélanie cherche à agrandir la famille !

Pauline (32 ans), Djulyan (9 ans), Victoire (3 ans)

Ces dernières années, Pauline a connu de gros bouleversements entre séparation, déménagement et création de sa ferme pédagogique. Elle a aussi retrouvé l’amour dans les bras d’Antoine avec qui elle file toujours le parfait amour. Cet été, Pauline va emmener toute sa famille en vacances à l’étranger pour la première fois. Mais la Maman doit également apprendre à partager la garde de sa fille victoire avec François-Maxime. Comment Pauline réussira-t-elle à s’adapter à sa nouvelle vie de famille recomposée ? Il se pourrait bien qu’un évènement vienne tout bouleverser…

Cette saison se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés sur 6ter jeudi 2 novembre 2023 à partir de 21:05.