"Australie, la ruée vers l'or" : 2 épisodes inédits sur RMC Découverte dimanche 12 novembre 2023

Dimanche 12 novembre 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

Alors qu'une ruée vers l'or déferle sur l'Australie, les prospecteurs se lancent dans une course à la richesse. Mais si quelques-uns gagnent de l'argent, beaucoup peinent à concrétiser leurs rêves d'exploitation de l'or. Confrontés à des problèmes mécaniques et à des sécheresses d'or épiques, ils n'ont pas le savoir-faire minier nécessaire pour sauver leur fortune du désastre.

Mais le chasseur d'or australien chevronné Paul Mackie et son équipe de rénovation de mines sont là pour aider les prospecteurs à transformer leur peine en profit.

21:10 Épisode 3 Chris et Vince



Paul Mackie et son équipe s'attaquent à un mystère minier en essayant de trouver et de résoudre les causes d'une sécheresse qui menace de mettre fin aux rêves de prospection de deux jeunes mineurs débutants.

22:00 Épisode 4 Les vétérans



L'équipe de Paul Mackie chargée de la rénovation des mines s'investit pour aider une équipe d'anciens militaires à devenir des chercheurs d'or.