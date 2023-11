"Science grand format : Les maîtres du feu" à revoir jeudi 16 novembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Jeudi 16 novembre 2023 à 21:05, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir un numéro de "Science grand format". À (re)découvrir cette semaine deux documentaires « Les maîtres du feu » et « Les mégafeux, le nouvel âge du feu ».

21:10 « Les maîtres du feu »

Chaque seconde la foudre frappe cent fois la planète, les feux qu’elle déclenche furent jadis comme des dons du ciel pour les premiers hommes. Domestiquer le feu, s’en rendre maître, le posséder. Cette nécessité a rythmé la marche de l’humanité, cadencé la course du progrès. Le feu, capable de chauffer, cuire, éclairer, fondre, forger, porter, propulser... est un instrument de toutes les conquêtes !

Des feux préhistoriques aux fours des premiers forgerons, des premières machines à vapeur aux flammes du futur, un voyage dans le temps pour explorer une histoire millénaire qui fit des hommes les maîtres du feu.

Un document signé Gabriel Martiarena et Emmanuelle Sudre.

Les intervenants :

David Honoré , Chercheur en combustion – CORIA INSA Rouen

, Chercheur en combustion – CORIA INSA Rouen Vincent Bontems , Philosophe des sciences et des techniques, Chercheur au CEA

, Philosophe des sciences et des techniques, Chercheur au CEA Matthieu Barreau , Professeur de construction mécanique - IUT de Cachan

, Professeur de construction mécanique - IUT de Cachan Anne-Lyse Ravon , Archéologue paléolithicienne – Laboratoire CReAAH

, Archéologue paléolithicienne – Laboratoire CReAAH Andrew Sorensen , Archéologue – Université de Leiden

, Archéologue – Université de Leiden Alain Turq , Conservateur en chef du Patrimoine, Docteur en préhistoire

, Conservateur en chef du Patrimoine, Docteur en préhistoire Christophe Barthélémy , Ferronnier d’art

, Ferronnier d’art Morgan Le Texier , Fondeur – Saint-Gobain PAM Canalisation

, Fondeur – Saint-Gobain PAM Canalisation Mickaël Fleury , Saint-Gobain PAM Canalisation

, Saint-Gobain PAM Canalisation Erik Signell , Superviseur de production - Swedish Match

, Superviseur de production - Swedish Match Kevin Oxlade , Bénévole – Crofton Beam Engines

, Bénévole – Crofton Beam Engines Euan Humphreys, Bénévole – Crofton Beam Engines

22:00 « Les mégafeux, le nouvel âge du feu »

Le terme “mégafeux” n’est pas une invention de langage. Il raconte un nouveau phénomène, unique par sa taille, inédit par son comportement, sans précédent par ses conséquences. Tropicales, humides ou boréales, aucune de nos forêts n’est désormais épargnée.

Pour comprendre le mécanisme de ces grands feux, modéliser et prévoir leur comportement, les chercheurs observent les derniers grands incendies planétaires qui ont ravagé la planète en 2021 : Australie, Californie, Suède et bassin méditerranéen. Ils simulent leur progression dans le plus grand laboratoire du feu au monde, installé dans le Montana, aux États-Unis.

Comment ces grands feux sont-ils capables de se “nourrir” de leur propre énergie ? Pourquoi n’ont-ils pas le même développement qu’un incendie classique ? Le film cherche à décrypter ce phénomène qui prend tout le monde de vitesse.

Il donne également la parole à ceux qui développent des solutions pour enrayer cette mécanique, des techniques aborigènes traditionnelles aux savoir-faire forestiers en passant par les recherches en laboratoire. Car le défi est désormais mondial. Et collectif.

Un document signé Sarah Carpentier et Stéphane Huonnic.

Les intervenants