"Chine, le piratage d'une télévision" à voir sur ARTE mardi 14 novembre 2023

Le 5 mars 2002, des adeptes du Falun Gong, un mouvement spirituel interdit par Pékin, prenaient brièvement le contrôle de la télévision d’État chinoise dans le but de contrer le discours du gouvernement sur leurs pratiques. Au fil de témoignages, d’archives et de séquences d’animation, ce documentaire remarquable reconstitue les événements et la terrible répression qui a suivi.

C’est en 1992 à Changchun, dans le nord-est de la Chine, qu’est né le Falun Gong, un mouvement spirituel s’inspirant du qi gong, du bouddhisme et du taoïsme. Sept ans plus tard, face à son succès exponentiel, le régime communiste chinois interdisait sa pratique, présentée comme une menace pour l’ordre social, et lançait une vaste campagne de répression à l’encontre de ses membres. Malgré le risque de représailles, au soir du 5 mars 2002, un petit groupe d’adeptes prenaient le contrôle de la télévision d’État afin de contrecarrer la propagande de Pékin, en diffusant une vidéo d'introduction au Falun Gong. Traqués, torturés et emprisonnés, certains d’entre eux sont toujours derrière les barreaux, quand d’autres ont réussi à se réfugier à l’étranger. S’il n’a pas participé au piratage, Daxiong, un célèbre dessinateur de BD, a lui-même été contraint de fuir les persécutions. Vingt ans après, désormais installé à Toronto, il a décidé de se confronter à son passé. De New York à Séoul, l’artiste part à la rencontre de membres du groupe afin de mettre en images les événements. Persécutions religieuses Leurs témoignages poignants, entrecoupés d’archives, donnent vie à de saisissantes séquences d’animation inspirées des dessins de Daxiong. Au travers de l’opération de piratage, reconstituée avec force détails, le documentariste Jason Loftus rend hommage au courage de ces hommes et ces femmes qui ont défendu leurs croyances au péril de leur vie. Les leaders de l’attaque, Liu Chengjun, dit "Big Truck", et Liang Zhenxing, sont morts respectivement en 2003 et 2010, après avoir enduré d’atroces souffrances. À travers le récit de leur combat, ce film rappelle que les persécutions religieuses se poursuivent en Chine, visant à la fois les pratiquants du Falun Gong, les bouddhistes tibétains, les chrétiens et les musulmans ouïghours. Un document inédit à découvrir sur ARTE mardi 14 novembre 2023 à 22:30.

