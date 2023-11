"Les premiers 1 000 jours" de la vie de nos enfants, document inédit diffusé sur France 5 mardi 21 novembre 2023 - Vidéo

Et si l'on vous disait que les 1 000 premiers jours de la vie de vos enfants étaient leur socle pour la vie ? "Les premiers 1 000 jours", un documentaire inédit à découvrir sur France 5 mardi 21 novembre à 21:10.

A l'occasion de la Journée internationale du 20 novembre, France 5 diffuse un documentaire inédit sur Les premiers 1000 jours de la vie de nos enfants, un socle essentiel à leur vie.

Pour l’Organisation mondiale de la santé, ces 1 000 jours concernent la vie d’un fœtus à partir du quatrième mois de grossesse jusqu’aux 2 ans du jeune enfant.

Une période cruciale qui se caractérise par un rythme de croissance sans équivalent à l’échelle d’une vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. Tout bouillonne. Le moindre stress a une résonance.

Loin du film médical, ce documentaire choral à hauteur d’enfants raconte le parcours de six bébés à des moments clés de leur vie. Gisèle est encore dans le ventre de sa mère qui vit cette grossesse seule, Antoine et Andréa sont des grands prématurés, Louis est un bébé qui n’était pas attendu, Lola commence à marcher et Angelo découvre la parole… Chacun a son histoire, mais ils ont tous un point commun… ils vivent les 1 000 premiers jours les plus importants de leur vie.

Le film raconte le début de la vie d’un être humain en se focalisant sur certaines étapes incontournables du développement, de la naissance à la découverte de l’école et comment les expériences du quotidien et l’univers familial viennent influencer l’enfant.

Pendant un an, à Arras, des grands noms de la petite enfance comme Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, Isabelle Filliozat, psychothérapeute, Antoine Guedeney, pédopsychiatre, et Nathalie Casso-Vicarini, éducatrice de jeunes enfants, ont partagé le quotidien de ces familles afin de les accompagner pendant cette phase fondamentale pour le bien-être futur de leurs enfants, entre moments de joie, de difficulté et d’amour.

« Le bébé est une personne. Ce qui les touche nous touche, leurs difficultés nous préoccupent tous. Une des raisons pour lesquelles les bébés nous intéressent est que nous sommes tous responsables de ce qui leur arrive. »

Note d'intention de la réalisatrice Claire Lajeunie :

En découvrant les travaux de la commission des 1000 Jours, j’ai eu envie de savoir si je n’avais pas fait d’erreur avec mes propres enfants et si oui, dans quelle mesure elles étaient réparables ?

Pour répondre à cette question, j’ai eu envie de faire ce film en suivant six bébés d’âges différents. Ici, les enfants ne sont pas des « objets de laboratoire ».

Au contraire, ils sont regardés dans toute leur dimension humaine, émotionnelle et sociale.

J’ai choisi de les filmer en immersion dans leur famille pendant six mois pour observer leurs progrès et partager leur histoire.

Le principe de réalisation est de les capter sur le vif pour faire oublier la caméra, afin de suivre leur quotidien, sous le regard bienveillant de quatre « grands experts » de la petite enfance reconnus et légitimes, choisis au sein de la Commission des 1000 Jours.

L’originalité du dispositif : c’est le cabinet qui se déplace au sein des familles. Ce « gang d’experts » rencontre mes « petits héros » et passe des moments d’échange dans leur intimité : l’accouchement, la sortie de l’hôpital, le biberon, les premiers pas, les premiers mots, la découverte de l’école…

Le téléspectateur peut ainsi se projeter aisément dans ces scènes de vie ordinaires. Il est accompagné avec pédagogie dans la découverte de ces premiers 1000 Jours si essentiels dans la construction d’une vie.