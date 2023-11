"L'histoire au scalpel" : deux enquêtes inédites de Philippe Charlier sur France 5 jeudi 23 novembre 2023

Jeudi 23 novembre 2023 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard proposera dans "Science grand format" deux nouvelles enquêtes du médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier.

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, se lance dans deux nouvelles enquêtes inédites sur la vie et la mort de grands personnages historiques : Louis XIII et Louis XIV dans le premier numéro, puis le maréchal Ney dans le deuxième.

Grâce à des analyses et des prélèvements jamais réalisés, Philippe Charlier fait des découvertes majeures et lève le voile sur les derniers mystères qui ont entouré leur mort.

21:05 L'histoire au scalpel L'étrange histoire des cœurs des rois

Philippe Charlier enquête sur deux des rois les plus importants de l’histoire de France : Louis XIII et Louis XIV, père et fils, le premier dit « Le Juste » et le second, « le Roi-Soleil », qui laisse le château de Versailles en héritage.

Est-il possible que des fragments des cœurs de Louis XIII et Louis XIV aient été profanés et transformés en pigments pour peindre des tableaux ? La légende dit que les cœurs de ces rois seraient dans deux célèbres tableaux. Une histoire à peine croyable et pourtant fortement plausible…

En effet, à la Révolution française, les prestigieuses reliques ont été profanées et les deux cœurs auraient été vendus à deux peintres pour être transformés en pigments. C’est le point de départ d’une nouvelle aventure scientifique passionnante pour notre médecin légiste-anthropologue, Philippe Charlier, qui a obtenu l’autorisation exceptionnelle d’étudier ces deux reliques royales. Le début d’une succession d’énigmes autour de ces deux cœurs et de ces deux rois.

Les restes des cœurs conservés à la basilique de Saint-Denis sont-ils vraiment ceux des rois Louis XIII et Louis XIV ? Serait-il possible que l’on retrouve dans les deux tableaux des preuves de la présence des cœurs des rois de France ? Ces analyses permettront-elles de mieux connaître l’état de santé de ces deux rois qui ne furent pas épargnés par les maladies ? Plusieurs siècles plus tard, les cœurs des rois vont-ils parler ?

Micro-CT, scanner, microscope électronique à balayage, carbone 14, protéomique, palynologie, spectrométrie de masse... Philippe Charlier mène une recherche historique et scientifique pour percer les secrets des cœurs de Louis XIII et Louis XIV !

22:00 L'histoire au scalpel Maréchal Ney, le mystère américain

Philippe Charlier décide de s’attaquer à une légende qui entoure l’une des figures les plus célèbres et flamboyantes du Premier Empire : le Maréchal Ney, surnommé « le brave des braves » par Napoléon.

Officiellement, le Maréchal Ney repose dans un mausolée au Père-Lachaise après avoir été fusillé en 1815, à l’âge de 46 ans. Seul petit problème mais de taille, il existe un autre tombeau à son nom dans un cimetière de Caroline du Nord, aux États-Unis, avec mentionné sur la tombe, « Ney, Soldier of the French revolution under Napoléon Bonaparte » mort à 77 ans…

Deux tombes pour un seul homme, c’est une de trop…

Pour les Américains, aucun doute il s'agit bien du Maréchal Ney.

Pour tenter de résoudre ce mystère, Philippe Charlier, médecin légiste, a obtenu l’autorisation d’ouvrir la tombe de celui qui prétendait être le Maréchal Ney aux États-Unis.

Serait-il possible que l’un des proches de Napoléon ait pu échapper à la mort avant de refaire sa vie aux États-Unis ? S’agit-il d’une des plus grandes supercheries de l’histoire ? S’il n’est pas le maréchal, qui est cet imposteur ? L’ADN lèvera-t-il le voile sur le mystère américain du Maréchal Ney ?

Aidé par l’archéologue Jennifer Kerner en charge des fouilles aux États-Unis, Philipe Charlier va tenter de faire parler les restes humains de sa dépouille pour résoudre le mystère des deux tombes du maréchal Ney !