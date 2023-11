"Métiers hors normes - Les nettoyeurs de l'extrême" sur RMC Story jeudi 23 novembre 2023 - Vidéo

Jeudi 23 novembre 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Métiers hors normes - Les nettoyeurs de l'extrême" réalisé par Wilfrid Garcette.

Faire disparaitre les traces de sang après une mort violente, décontaminer les habitats insalubres, traquer bactéries et virus dans les lieux les plus singuliers, c’est la mission de Baptiste Girardet et de ses équipes.

Ancien pompier de Paris formé au Canada par les plus grands spécialistes de la décontamination après décès, il met aujourd’hui son savoir-faire et son humanité au service de celles et ceux qui en ont besoin.

Vous allez le découvrir dans son quotidien hors du commun. Un métier hors norme, celui de nettoyeur de l’extrême.