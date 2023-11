"The Real Crown : La vérité derrière la fiction" sur TMC vendredi 24 novembre 2023

À découvrir sur TMC vendredi 24 novembre 2023 à partir de 21:25, "The Real Crown : La vérité derrière la fiction" une série documentaire inédite en 5 parties.

"The Real Crown : la vérité derrière la fiction" retrace l'histoire palpitante de la famille royale britannique pendant les 70 ans de règne de la Reine.

Cette saga familiale épique offre des révélations sur les coulisses et un aperçu intime des histoires que nous pensons connaître - les célébrations, les tragédies et les scandales qui ont fait la une des journaux du monde entier - ainsi que les assassinats, les complots et les enlèvements qui font partie intégrante de la vie royale.

21:25 Partie 1 Amour et devoir

Dans les années 1970, la Grande-Bretagne est en proie à une crise du carburant, à des grèves et à l'inflation. C'est dans ce contexte que le prince Charles doit être couronné prince de Galles, première étape de son parcours pour devenir roi.

22:15 Partie 2 La couronne en péril



La famille royale fait face à la tentative d'enlèvement de la princesse Anne et à l'assassinat de Lord Mountbatten orchestré par l'IRA. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour la famille, car le mariage du prince Charles se profile à l'horizon.

23:15 Partie 3 Mariages et ruptures



Le mariage de Charles et Diana suscite une frénésie médiatique qui prend d'assaut la famille royale. L'attrait de Diana auprès du public et des médias place la reine dans une position inconfortable : accepter la modernité ou conserver la tradition.

00:15 Partie 4 Une monarchie tournée vers l'avenir



La reine est confrontée à la plus grande crise de son règne après la mort de la princesse Diana. Avec une opinion publique au plus bas, la reine doit apprendre à s'adapter à un monde en constante évolution où la monarchie a du mal à trouver sa place.

01:10 Partie 5 L'héritier et le suppléant



Lorsque le prince Harry s'engage dans l'armée aux côtés du prince William, la reine Élisabeth est confrontée à une décision difficile qui pourrait mettre fin à la vie de ses plus jeunes petits-enfants.