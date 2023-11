"Des poissons pas si cons ?" sur ARTE samedi 25 novembre 2023 - Vidéo

Logique, émotions, conscience de soi... : des études récentes révèlent chez les poissons de surprenantes capacités. Aux côtés de scientifiques, une exploration facétieuse de l’intelligence ichtyologique à découvrir sur ARTE samedi 25 novembre 2023 à 22:25.

On les a longtemps pensés muets, amnésiques, ou encore dépourvus d’émotions. Pourtant, les scientifiques découvrent jour après jour les aptitudes étonnantes, souvent comparables à celles des espèces terrestres, dont font preuve les poissons. Ils auraient un langage, une organisation sociale trépidante, une conscience d’eux-mêmes, de fabuleuses capacités d’adaptation et même une vie sentimentale...

Et s’il suffisait de décentrer son regard pour déceler leur intelligence ?

Mémoire de poisson rouge

Certes, les poissons n’ont ni cordes vocales ni faculté de préhension et présentent un aspect primitif, mais leurs capacités cognitives, lorsqu’on prend la peine de se pencher sur elles, ont de quoi fasciner. Les expériences menées en la matière sont aussi diverses qu’enthousiasmantes.

Au large de la Polynésie, des chercheurs ont ainsi enregistré les chants aux subtiles modulations de centaines d’espèces sous-marines, maîtrisant au plus haut degré l’art de la communication. De l’artiste poisson-globe au physionomiste poisson archer, du saumon dépressif au poisson-zèbre empathique, en passant par l’extraordinaire labre, qui se sert d’outils pour casser les palourdes et négocie âprement ses services de déparasitage, nos cousins à nageoires révèlent, au fil des recherches, un génie insoupçonné. Et face au pouvoir de déduction dont sait faire preuve l’hôte préféré de nos aquariums, la proverbiale "mémoire de poisson rouge" s’avère, on s’en doute désormais, bien plus profonde que ne le proclament les idées reçues…

Accompagné par la voix facétieuse de Guillaume Meurice, ce film nous invite à un voyage sous-marin passionnant et teinté d’humour, des plus petites rivières aux océans, des aquariums aux laboratoires du monde entier, pour renouveler radicalement notre vision de la gent aquatique.