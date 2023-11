"Poujade, à l'assaut de la République" dimanche 26 novembre 2023 sur France 5 dans "La case du siècle"

À voir dans "La case du siècle" sur France 5 dimanche 26 novembre 2023 à 22:50, "Poujade, à l'assaut de la République" un documentaire écrit et réalisé par Didier Sapaut et Cédric Gruat.

Grève de l’impôt, appel à la convocation d’États Généraux et à l’instauration d’une nouvelle République, pillage de perceptions et attentat contre des bâtiments publics… Dans les années 1950, un homme, Pierre Poujade, a réussi de manière fracassante à faire la une de l’actualité en cristallisant autour de lui un vaste mouvement de colère contre la IVe République.

Comment ce simple papetier du Lot a-t-il pu dresser une partie de la France contre le pouvoir central parisien ? Comment son mouvement, à l’origine local et antifiscal, est-il devenu une formation politique nationale raflant plus de 50 sièges aux élections législatives de 1956 ? Comment le poujadisme s’est-il imposé comme un mouvement populiste et opportuniste ?

« Robin des bois de l’impôt » pour les uns, « Poujadolf » pour les autres, Pierre Poujade a trop souvent été caricaturé. L’accès à des milliers de documents produits à l’époque par les RG permet aujourd’hui de mieux cerner le mouvement Poujade, de comprendre ce qu’il a incarné pour des millions de Français mécontents ainsi que la menace qu’il a pu alors constituer pour le pouvoir en place.