"Concorde : la techno d'un avion hors norme" document inédit sur RMC Découverte lundi 27 novembre 2023

Lundi 27 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Concorde : la techno d'un avion hors norme" réalisé par Vivien Floris.

Il y a 55 ans, quelques mois avant le premier pas de l’Homme sur la Lune, le monde entier découvrait la majesté du Concorde, le premier avion commercial supersonique. Fruit d'un défi technologique exceptionnel alliant vitesse et aérodynamisme, il symbolise l'un des plus grands programmes aéronautiques du XXe siècle, révolutionnant l'aviation moderne.

Après la Seconde Guerre mondiale, le rêve de voler à plus de 2000 km/h à 18 kilomètres d'altitude semblait insurmontable. Tout était à inventer pour concrétiser cette ambition, que les deux rivaux de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ont tenté en vain de surpasser.

Le Concorde, grâce à sa voilure néo-gothique, ses quatre turboréacteurs à postcombustion, son alliage résistant à l'échauffement aérodynamique et son intérieur futuriste, a permis de relier Paris et New York en 3h30, à plus de Mach 2, un record inégalé pour un avion de ligne.

Cependant, ses excès étaient notoires : 119 décibels au décollage, interdiction de survoler les zones habitées en raison du double bang supersonique, et une consommation de près de 90 tonnes de kérosène, dont 450 litres par minute étaient brûlés au décollage. Le choc pétrolier des années 70 a entravé son succès commercial. Et au début des années 2000, un tragique accident a marqué la fin de son mythe.

Cette épopée, audacieuse et révolutionnaire, a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'aviation grâce à une technologie exceptionnelle.

À travers des témoignages d'experts et d'anciens pilotes, ainsi que des archives et des reconstitutions 3D, découvrez l'histoire du Concorde, un avion légendaire.

Découvrez les secrets de cet avion supersonique, lundi 27 novembre 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.