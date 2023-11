"Infirmières, notre histoire" : document inédit diffusé sur France 3 mercredi 29 novembre 2023 - Vidéo

Essentielles, engagées, combattives, les infirmières nous racontent leur histoire dans un documentaire inédit diffusé sur France 3 mercredi 29 novembre 2023 à 21:10.

France 3 propose mercredi 29 novembre une soirée exceptionnelle avec la diffusion à 21:10 du documentaire inédit "Infirmières, notre histoire", réalisé par Mathilde Damoisel, suivi à 22:45 du documentaire "Nous soignants", réalisé par Claire Feinstein et Gilles Perez.

Elles sont 600 000 en France. Elles travaillent en libéral ou à l’hôpital, dans les PMI ou encore à domicile. Des femmes, en grande majorité, qui ont fait ce même choix : prendre soin.

Elles ont connu des conflits violents, des déceptions et des combats. Elles ont pris part aux grands combats du siècle, contre les maladies, contre la misère, contre l’injustice.

Corps professionnel incontournable de notre pays, les infirmières traversent notre histoire et se sont inscrites comme une figure mythique dans notre imaginaire collectif.

Du front de la Première Guerre mondiale où elles gagnèrent le surnom d’« Anges blancs » à celui du Covid, ce film raconte leur histoire : celle d’un engagement constant à prendre soin et d’une lutte pour leur juste reconnaissance.

Note d'intention de Mathilde Damoisel

« Qu’on prenne soin de nous qui prenons soin des autres ! » - c’est par ces mots que s’achève Infirmières, notre histoire. Un cri du cœur, prononcé par une soignante de 2023 et qui résonne avec ce siècle riche d’engagements et de combats que retrace le film.

L’histoire des infirmières, c’est la nôtre. Toujours à nos côtés, quand nous souffrons, quand nous donnons la vie ou quand nous la quittons, elles ont pris part à toutes les grandes causes du siècle, depuis les champs de bataille de la Grande Guerre jusqu’au front du Covid. Elles ont accompagné les progrès de la médecine, rendu possibles les promesses de la Sécurité Sociale... et incarné, douloureusement, depuis plus de 50 ans, les crises à répétition de la santé publique. Hommage à la constance de leur engagement, le film se fait l’écho de leur colère, et de leurs combats. « Ni nonnes, ni bonnes, ni connes »: les infirmières n’ont jamais cessé de se battre pour être reconnues, bien formées, autonomes, et rémunérées à leur juste valeur, à la hauteur de leur engagement. Et ce n’est pas fini.

Cette épopée, nous avons voulu qu’elles la racontent elles-mêmes. Infirmières, et infirmiers d’aujourd’hui (la profession reste à 85% féminine) se confient dans leurs services, et témoignent de cette flamme qui les anime toujours, comme de leurs doutes. Leurs voix rencontrent celles qui les ont précédées. Infirmières du front ou visiteuses des années 20, pionnières, aventurières ou humanitaires, dans la lumière ou dans l’ombre, elles ont écrit ensemble une histoire passionnée et passionnante. Notre histoire.

Les intervenants :