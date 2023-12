"Israël - Le combat des tribus" mardi 12 octobre 2023 sur ARTE dans Thema

Les différents groupes de population qui constituent la société israélienne paraissent aujourd’hui irréconciliables. Qui sont-ils et comment leur histoire peut-elle aider à mieux comprendre la situation actuelle du pays ?

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas frappe une population israélienne plus divisée que jamais : depuis plusieurs mois, des centaines de milliers de manifestants défilent chaque semaine pour protester contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tandis que pour les uns, sa politique met à mal la démocratie du pays, pour les autres, elle est garante de sa stabilité.

Mais au-delà de ces dissensions politiques, si Israël apparait comme une nation si fragmentée, il le doit surtout à son identité très composite aux nombreuses fractures culturelles.

Un chemin long et complexe

Ce documentaire plonge au cœur des principaux groupes ethniques qui constituent Israël – des communautés qui paraissent irréconciliables.

Les Ashkénazes, venus d’Europe durant les premières vagues d’immigration, ne parviennent pas oublier la mort du président Yitzhak Rabin, assassiné en 1995 par un extrémiste opposé au processus de paix avec la Palestine.

D’un autre côté, les Mizrahim, venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans les années 1960 et relégués au rang de citoyens de seconde zone depuis, ne pardonnent pas aux Ashkénazes ces décennies de discriminations.

Quant aux ultra-orthodoxes, ils ne veulent ni d’un état moderne et libéral, ni accomplir leur service militaire.

Enfin, les Arabes israéliens savent combien leur appartenance à la société peut être à tout moment remise en cause.

Des Israéliens issus de différents groupes de population apportent leurs points de vue sur la situation actuelle du pays, tandis que des chercheurs contextualisent leurs témoignages.

Alors que la guerre avec le Hamas éclipse à nouveau ces tensions internes, les réalisateurs israéliens Duki Dror et Naftaly Gliksberg, ainsi que l’Allemand Jens Strohschnieder, montrent combien le chemin vers la paix et l’unité s’annonce long et complexe.

Un document inédit à voir sur ARTE mardi 12 décembre 2023 à partir de 20:55.