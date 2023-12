"La bande à Fifi : les nouveaux rois de la comédie" à revoir sur W9 lundi 18 décembre 2023

À voir ou à revoir sur W9 lundi 18 décembre 2023 à 22:45, "La bande à Fifi : les nouveaux rois de la comédie", un documentaire réalisé par Shana De Lacroix.

En quelques années, les trublions Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Reem Kherici ont conquis le cœur du public avec leur humour tordant, leurs sketches décalés et leurs films loufoques et ultra divertissants.

De leurs débuts à leurs cartons successifs au box-office, retour sur l'incroyable ascension de la troupe devenue l'une des valeurs sûres de la scène humoristique française !

L'occasion de revoir les images les plus cultes de cette bande d'humoristes et de revivre les moments forts d'une carrière jalonnée de succès.