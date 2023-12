"L'affaire Jeanne d'Arc" : docu-fiction inédit diffusé sur France 2 mardi 19 décembre 2023 - Vidéo

À découvrir sur France 2 mardi 19 décembre 2023 à 21:10, "L'affaire Jeanne d'Arc", un docu-fiction animé qui mêle enquête haletante et histoire sur le procès de l'affaire Jeanne d'Arc.

Entre cold case médiéval et film d’animation spectaculaire, ce docu-fiction plonge dans la guerre de Cent Ans et dessine le portrait d’une jeune femme à l’incroyable destin.

C’est l’un des personnages les plus marquants de notre histoire : Jeanne d’Arc. Une petite paysanne surgie de nulle part, qui sauve le royaume de France en pleine guerre de Cent Ans, avant de connaître une fin tragique sur le bûcher. Son incroyable épopée, qui fascine depuis des siècles, recèle encore bien des mystères. Qui était vraiment celle qui a fait basculer la guerre de Cent Ans ? Pourquoi a-t-elle fini abandonnée de tous, exécutée de la plus cruelle des manières ?

France Télévisions propose un grand docu-fiction, diffusé sur France 2, pour redécouvrir l’histoire de cette héroïne hors du commun. Entre documentaire historique et cinéma d’animation, porté par des images spectaculaires en 3D, ce film, à la forme et au scénario inédits, plonge le spectateur au cœur de ce qu’il faut bien appeler « L’Affaire Jeanne d’Arc » : vingt-cinq ans après le supplice de celle qu’on nommait « la Pucelle », l’Église prend la décision d’ouvrir un nouveau procès.

Au fil d’une grande enquête à travers la France, l’inquisiteur de France Jean Bréhal et son jeune assistant s’efforcent de reconstituer le puzzle de la courte vie de Jeanne, dans l’espoir de la blanchir des accusations d’hérésie qui l’ont envoyée au bûcher. Batailles échevelées, guerre civile et manipulations politiques, cette enquête haletante explore les multiples zones d’ombre d’une légende.

Une enquête haletante, de Domrémy à Rouen, en passant par Orléans et Reims, entre intrigue religieuse et manipulation politique : L’Affaire Jeanne d’Arc dénoue les fils d’une épopée tragique, et dessine, derrière le mythe, le portrait d’une jeune femme à l’incroyable destin.

Un docu-fiction écrit et réalisé par Sarry Long et Antoine de Meaux.

Avec la voix de Laurent Stocker, de la Comédie-Française.