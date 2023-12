À découvrir sur France 5 mardi 19 décembre 2023 à 21:05, "Surgelés, brisons la glace", un documentaire inédit réalisé par Daniel Rihl.

Révolution culinaire du XXe siècle, les produits surgelés sont aujourd’hui les indispensables du quotidien.

Près de 99% des ménages français les ont adoptés. Pratiques, savoureux, originaux, ils se sont imposés à tous les repas. Des fruits et légumes bruts, en passant par les plats cuisinés, jusqu’aux desserts les plus élaborés, on trouve de tout dans les rayons surgelés. Avec des prix attractifs et des stratégies marketing efficaces, les enseignes spécialisées connaissent un vif succès en magasin, comme en livraison à domicile.

Mais que se cache-t-il derrière cette industrie ? Comment les plats sont-ils conçus et fabriqués ? Tous ces produits sont-ils aussi bons pour notre santé qu'ils le sont pour nos papilles ?

Si la surgélation est un atout incontesté pour la conservation des vitamines des fruits et légumes, les lacunes en matière de traçabilité, la complexité de la liste des ingrédients des plats préparés et les risques de contamination par les emballages plastiques posent questions…