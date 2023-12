"Justice en France" à Étampes, au tribunal de proximité, mercredi 20 décembre 2023 sur France 2

Mercredi 20 décembre 2023 à 22:45, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 2ème saison de la série documentaire "Justice en France" qui se déroule au tribunal de proximité à Étampes.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'il soient magistrats ou avocats.

Justice en France permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

52 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien dans tous les territoires. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Audience du juge des contentieux et de la protection (Ex juge des tutelles)

Chaque année, ce sont entre 70 000 et 80 000 personnes qui sont placées sous curatelle ou sous tutelle, c’est à dire sous la protection juridique d’un tiers. Un membre de leur famille ou une association tutélaire.

Preuve d’une population qui vieillit et qui a de plus en plus de difficultés à faire face au quotidien d’une vie. Abandonner une partie de son autonomie n’est jamais simple, c’est souvent un renoncement déchirant.

Là encore, c’est vers la justice que l’on se tourne. C’est le rôle du juge des contentieux de la protection, anciennement appelé juge des tutelles, d’arbitrer, de décider qui doit être placé sous tutelle ou sous curatelle.

L’audience à laquelle nous assistons dans ce numéro de Justice en France a eu lieu il y a quelques semaines, elle est une de ces histoires poignantes qui bouleversent la vie de toutes les familles. Il n’y a jamais de procédure anodine.

Il n’y a jamais de petites histoires.