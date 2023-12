"Gustave Eiffel, les derniers secrets" : documentaire inédit diffusé sur M6 mercredi 20 décembre 2023

Mercredi 20 décembre 2023 à 23:05, juste après le film "Eiffel", M6 poursuivra sa soirée spéciale consacrée au centenaire de la disparition de Gustave Eiffel avec la diffusion de deux documentaires dont un inédit.

23:05 "Gustave Eiffel, les derniers secrets" (Inédit)

Eiffel, c’est la tour, le symbole de Paris et même de la France. Mais qui était Gustave Eiffel, l’homme qui a construit ce monument mythique, l’un des plus célèbres au monde ?

À l’occasion du centenaire de sa mort, ce documentaire retrace le parcours hors normes de ce bâtisseur d’exception.

Grâce à des archives en partie inédites, il dresse le portrait intime d’un homme méconnu et lève le voile sur certaines zones d’ombres de son histoire. Car si Eiffel est un entrepreneur et ingénieur visionnaire, c’est aussi un homme mystérieux, qui a façonné son propre mythe. Gloire, chute, rédemption… Ce film fait la part de la légende et de l’histoire.

Un documentaire réalisé Aline Hoorpah.

00:10 "Gustave Eiffel, la technologie derrière le génie" (Rediffusion)

Devenue le symbole de Paris et de la France, la tour Eiffel illustre tout le génie de son concepteur Gustave Eiffel. L’audacieux ingénieur et industriel a conçu et supervisé de nombreux ouvrages à travers le monde comme des ponts, viaducs, chemins de fer, usines ou encore des gares. Avec l’avènement de la métallurgie et de techniques révolutionnaires, le maître a métamorphosé l’industrie. Gustave Eiffel fut également l’un des pionniers de l’aérodynamique.

Retour sur son riche parcours et enquête sur ses créations les plus incroyables.

Un documentaire réalisé par Clément Sigrid.