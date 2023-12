"Dans les yeux d'Olivier" de retour sur France 2 le 10 janvier 2024 avec Olivier Delacroix

Olivier Delacroix sera de retour sur France 2 à partir du 10 janvier 2024 pour une nouvelle saison de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" avec de nouveaux récits singuliers et bouleversants.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Le premier numéro aura pour thème « Enfants : les victimes oubliées des violences conjugales ».

Depuis le 1er février 2022, les enfants exposés aux violences conjugales ne sont plus considérés par la justice comme de simples témoins mais comme covictimes. Un décret qui leur permet enfin d’obtenir des soins après avoir été les spectateurs directs ou indirects des violences.

Car, pour ces enfants, les traumatismes sont profonds : troubles du comportement, stress post-traumatique, dépression… Tous doivent apprendre à se reconstruire et faire face à de nombreuses questions : comment sortir des cycles de violence ? Quel lien garder avec les siens ?

Fanny et sa sœur Candice ont perdu leur mère, tuée par leur père en 2018. Orphelines, elles ont dû faire face à la vie après le féminicide, bousculées par les démarches administratives, le placement en foyer et le procès de leur père.

Adrien a connu très jeune la violence physique et les humiliations de son père envers sa mère. Des scènes qu’il n’est jamais parvenu à oublier et qui ont considérablement affecté son estime de lui.

Mère de famille, Alexandra a mis des années avant de se séparer du père de ses 5 enfants, violent avec toute la famille. Aujourd’hui, elle est parvenue à se reconstruire entourée de l’amour sans faille d’Anna et Anatole.

Cindy Bruna, mannequin mondialement connue, a vécu enfant dans un climat de tension et de peur permanente pour sa mère, victime des coups de son mari, le beau-père de Cindy. Aujourd’hui, elle s’implique dans l’association Solidarité Femmes pour briser l’omerta et porter la voix des enfants.

Parce que les violences conjugales touchent non seulement des familles mais notre société tout entière, Olivier Delacroix est parti à la rencontre de ceux qui, jeunes, ont été les victimes collatérales de la brutalité. Aujourd’hui rescapés, tous espèrent que leurs témoignages provoqueront une prise de conscience.