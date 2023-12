"Taratata, l'histoire" : immersion dans les coulisses de l'émission avec Nagui vendredi 22 décembre sur France 2 - Vidéo

Vendredi 22 décembre 2023 à 22:45, France 2 diffusera "Taratata : l'histoire", un documentaire inédit qui revient sur les coulisses de l'émission qui vient de fêter son 30ème anniversaire.

30 ans de Taratata : un concert record…

Le 3 novembre dernier sur France 2, Taratata a fêté ses 30 ans depuis la plus grande scène d’Europe à Paris, La Défense Arena, réunissant jusqu’à 4,3 millions de téléspectateurs.

Grâce au public de Paris la Défense Arena, la FRM pour lutter contre le cancer avait récolté 1,2 million d’euros. Ces dons se sont poursuivis pour atteindre une collecte record de 1,4 million d’euros, une somme jamais atteinte pour un événement dans l’histoire de la FRM.

Les fonds récoltés grâce à ce concert serviront à financer 4 projets de recherche très importants et très innovants dans le domaine de la lutte contre le cancer. Quatre équipes de chercheurs — à Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Paris — vont avoir les moyens de travailler pendant 11 années et réussir dans leur lutte contre les cancers.

Vous pouvez soutenir ce combat contre le cancer en donnant 10 € en envoyant TARATATA au 92300 ou en allant sur www.frm.org

Taratata : l'histoire

30 ans, plus de 500 émissions, 1 500 artistes, 4 600 lives, 1 histoire unique, Il était une fois…

30 ans de découvertes et de fidélité, 30 ans de duos magiques et de stars internationales… 30 ans de combat pour faire de cette émission pionnière un pan du patrimoine culturel français et de notre mémoire collective.

Images rares des coulisses des émissions, interviews intimistes du « gang » qui a créé Taratata et souvenirs inédits des artistes encadreront les « tubes » d’un rendez-vous décrit par Ed Sheeran et Liam Gallagher d’Oasis comme « la meilleure émission musicale du monde ».

La « petite histoire » d’une « grande émission »

Ce documentaire met en avant l’équipe d’historiques composée de Nagui, son créateur, Marie Prycko, programmatrice, Gérard Pullicino, le réalisateur, et Jean-Philippe Bourdon, le directeur photo. Ils vous feront revivre la création, la mise sur orbite de l’émission, les premiers succès, mais aussi les années d’arrêt et de mobilisation populaire et artistique. Sans tabou mais avec toute l’émotion que peut créer une telle aventure, entre rires et larmes, ils se livrent comme jamais.

Des histoires d’artistes

Des grands anciens comme Zazie, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo… à la génération Taratata avec Gaëtan Roussel, Raphaël, MC Solaar, M, Cali, Vincent Delerm ou Shaka Ponk… en passant par les stars internationales comme Ed Sheeran, Yaël Naïm et Sharleen Spiteri... sans oublier les enfants de Taratata comme Juliette Armanet, Vianney, Hoshi, Grand Corps Malade, Joseph Kamel ou Kimberose…, tous ont accepté en exclusivité de vous raconter leur Taratata.

Les coulisses de l’histoire

Dans le car-régie au plus près du réalisateur et son célèbre « clavier », sur le plateau, assistant au ballet des équipes techniques, dans les loges avec les artistes, dans les coulisses de la fête des 30 ans à Paris La Défense Arena, la caméra s’est immiscée là où personne n’avait eu accès.