"Un été en France, Gautier Capuçon : coulisses d'une tournée" jeudi 21 décembre 2023 sur France 2

À découvrir ce jeudi 21 décembre 2023 à 23:25 sur France 2, "Un été en France, Gautier Capuçon : coulisses d'une tournée" un document inédit réalisé par Laurence Gerbi.

Le violoncelliste Gautier Capuçon nous emmène sur les routes de France pour une tournée unique et inédite, accompagné de 11 jeunes instrumentistes.

En coulisses, vous allez faire connaissance avec un Gautier Capuçon intime, en famille, avec ses pianistes, son équipe et de jeunes musiciens. Vous vivrez avec eux un festival de musique peu classique, assisterez à des moments émouvants et cocasses !

Gautier Capuçon rencontre son public de plus en plus nombreux, à l’écoute d’un répertoire classique et populaire, et vous fait découvrir la beauté des villes et villages de France : la Bretagne, les Hauts de France, la Bourgogne jusqu’au final à l’Île de Ré.

Ne manquez pas les retrouvailles avec son premier professeur de violoncelle, les incidents de parcours, les aléas météo, les dîners d’après concert, et la rencontre avec le fan qui a suivi toute la tournée à moto.

Un rendez-vous musical et humain, à ne pas manquer !