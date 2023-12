"Instinct animal" avec Gil Alma en immersion en Namibie mardi 26 décembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Mardi 26 décembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir une immersion inédite en Namibie pour Gil Alma en compagnie de Perrine Crosmary et Diego Buñuel.

Pour ce deuxième numéro, "Instinct animal" nous fait découvrir les animaux sauvages des déserts de Namibie. Perrine Crosmary, spécialiste de l’immersion en milieu sauvage, et Diego Buñuel, grand reporter, embarquent Gil Alma, le héros de la série César Wagner diffusée sur France 2, dans une expédition au cours de laquelle le comédien va renouer avec son instinct animal.

À pied, sans protection, Perrine, Gil et Diego Buñuel vont s'approcher au plus près d’animaux légendaires. Mais toujours dans le respect de leur espace… Ensemble, ils se retrouvent dans un face-à-face spectaculaire avec un troupeau d’éléphants qui se sont adaptés aux conditions extrêmes du désert. Et les pachydermes les acceptent au cœur de leur tribu.

Diego et Perrine exaucent également l’un des vœux les plus chers de Gil : une rencontre avec un rhinocéros noir, un des animaux les plus solitaires, les plus farouches et les plus rares de toute la faune africaine. Un moment d’émotion intense pour le comédien. Privilège que peu ont vécu : ils partent ensuite à la rencontre de deux lionnes orphelines, Alpha et Bravo, qui depuis des années survivent grâce à la nourriture qu’elles trouvent sur les rivages spectaculaires de l’Atlantique Sud ; un lieu où se rencontrent le désert et la mer dans un paysage unique au monde. Ils en profitent pour plonger au milieu de la plus grande colonie d’otaries à fourrure au monde qui les accueillent dans leur univers marin.

Le désert du Namib est un des lieux les plus arides de la planète. Il n’y pleut que cinq jours par an et il fait si chaud que bien souvent les gouttes d’eau s’évaporent avant même de toucher le sol. Pourtant, cette immense région, grande comme cinq fois la Corse, abrite une faune extraordinaire qui a su s’adapter à ces conditions extrêmes. Au cours de leur périple, Perrine, Gil et Diego tentent de répondre à une question : comment survivre quand l’eau est si rare ? Alors que les changements climatiques bouleversent notre univers, pourrions-nous nous inspirer des animaux pour apprendre à mieux vivre ensemble ?

Pour Gil, né en région parisienne, père de deux garçons ados, hyperactif et ultra stressé, ce premier contact avec la nature sauvage est une expérience bouleversante. Entre nuits sous la tente, immergé dans les cieux étoilés d’Afrique, et marches dans des paysages de dunes à perte de vue, d’autres rencontres, plus étonnantes les unes que les autres ponctuent ce voyage à la découverte de notre instinct animal.