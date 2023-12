"La guerre des trônes" saison 7 : deux épisodes inédits jeudi 28 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Jeudi 28 décembre 2023 à 21:05 sur France 5, Bruno Solo vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de "La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe".

Avec pédagogie et humour, Bruno Solo raconte une histoire totalement inédite de la Révolution française, à travers le destin de trois femmes exceptionnelles : Pauline Léon, jeune chocolatière parisienne, Théroigne de Méricourt, féministe avant l’heure, et la reine Marie-Antoinette, qui n’a cessé d’intriguer pour que les cours européennes renversent la Révolution.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern dans le rôle du roi anglais George III, et grâce à de riches scènes de fiction historique, cette nouvelle saison de La guerre des trônes montre ainsi comment les souverains d’Autriche, d’Espagne, de Prusse, de Russie et d’Angleterre ont réagi face aux événements de la Révolution en France. Et comment les femmes ont joué un véritable rôle au cœur de ces événements, une histoire qui n’a été que trop rarement racontée.

21:05 Épisode 3 Marie-Antoinette, l'Europe pour seul secours // Juin-septembre 1791

À l’aide de sa désormais célèbre salle de la carte de l’Europe, Bruno Solo nous révèle les conséquences méconnues de la fuite à Varennes sur la Révolution française.

Juin 1791, deux ans après la prise de la Bastille, la famille royale de France a décidé de fuir Paris. Mais son arrestation à Varennes fait réagir non seulement le peuple de France, mais l’Europe entière. Réunis en exil, les comtes de Provence (futur Louis XVIII) et d’Artois (futur Charles X) n’ont désormais qu’un but, soulever l’Europe afin de sauver la monarchie française et leur frère aîné, le roi Louis XVI. Or les souverains européens sont difficiles à convaincre.

En Autriche, Théroigne de Méricourt, dont les idées révolutionnaires sont jugées dangereuses, a été arrêtée puis incarcérée.

À Paris, Pauline Léon, comme tous les Parisiens, en veut au couple royal pour sa fuite, ce qui ravive sa flamme révolutionnaire.

21:55 Épisode 4 Aux armes citoyennes ! Août 1791 - Août 1792

Depuis le très beau domaine de Villarceaux, demeure de plaisance au siècle des Lumières, Bruno Solo nous conte comment les Françaises ont voulu entrer dans la guerre contre l’Europe !

À leur tête, Théroigne de Méricourt. Libérée par les Autrichiens, après avoir été victime des royalistes, elle rentre ovationnée en France. Comme Pauline Léon, la chocolatière, elle veut sauver la Révolution en armant les femmes.

En Europe, Artois et Provence peinent à se faire entendre de la coalition. Pourtant l'Autriche et la Prusse sont maintenant décidées à attaquer Paris si l’on touche au roi. Face à cette menace, avec l’accord de Louis XVI, la France déclare la guerre à l’Autriche. Mais l’Assemblée nationale législative soupçonne la reine Marie-Antoinette de connivence avec l’Autriche et la Prusse. Le peuple s’enflamme à nouveau.

Le 10 août 1792, Pauline Léon, mais aussi Théroigne de Méricourt se retrouvent actrices de la prise des Tuileries et du renversement de la monarchie.