"Avant Jurassic Park : l'apocalypse des dinosaures" sur RMC Découverte vendredi 29 décembre 2023

À voir sur RMC Découverte vendredi 29 décembre 2023 à 21:10, "Avant Jurassic Park : l'apocalypse des dinosaures", un document inédit réalisé par Nicolas Breneol.

Depuis sa découverte il y a deux siècles, le monde des dinosaures fascine le grand public et mobilise les chercheurs pour répondre à une question aujourd'hui cruciale : comment des créatures aussi puissantes ont-elles pu disparaître après avoir dominé la planète pendant deux cents millions d'années ? Comment expliquer l'extinction de l'une des espèces les plus dominantes de la terre ?

Il y a 66 millions d'années, un astéroïde s'est abattu dans la région du Chicxulub au Mexique. S'ensuit le scénario d'un film catastrophe qui défie les frontières de l'imagination.

L'onde de choc est tellement violente, qu'elle a des répercussions sur la quasi-totalité de la surface de la Terre, provoquant des catastrophes en chaîne. Cet évènement marque alors le début de la cinquième extinction de masse connue sur la planète. Cette dernière est capitale car ce jour-là, un monde peuplé de 2 millions d'espèces animales a brusquement pris fin.

Grâce à l'expertise des plus grands paléontologues, astrophysiciens, océanographes, géologues, dont les deux conseillers scientifiques des sagas Jurassic park et Jurassic world, revivez l'apocalypse telle que l'ont vécu les dinosaures, et percez, enfin, le mystère de la disparition de ces géants au pied d'argile.