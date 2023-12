"Nos restaurants : une grande histoire française" à découvrir sur M6 samedi 30 décembre 2023

Samedi 30 décembre 2023 à 21:10, M6 diffusera "Nos restaurants : une grande histoire française", un document inédit réalisé par Emmanuel Blanchard, raconté par François-Régis Gaudry.

En France, près de 20 000 restaurants ouvrent chaque année, mais beaucoup d’autres doivent également baisser le rideau.

La recette du succès est compliquée, même quand on dispose d’un lieu incroyable et qu’on a les moyens de réaliser ses rêves. Et même lorsqu’on est un chef étoilé… Une curieuse profession, dédiée au plaisir des autres.

Les restaurateurs vivent en décalé, mangent avant ou après les clients et travaillent quand les autres s’amusent. Admirés dans le monde entier, emblème d’un art de vivre à la française, nos restaurants sont un peu l’âme du pays. “Cantine” où l’on mange sur le pouce, “gastro” étoilé, vieille brasserie ou petit resto du coin, il y en a pour tous les budgets et toutes les occasions. Chaque semaine, les Français prennent en moyenne trois repas hors de chez eux, mais connaissent-ils l’histoire de leurs restaurants ?

D’un menu unique servi à heure fixe, aux maisons de santé, François-Régis Gaudry raconte cette histoire méconnue aux côtés de celles et ceux qui continuent de la faire vivre avec passion…

Découvrez la grande histoire des restaurants

D’Antonin Carême à la révolution de la Nouvelle Cuisine, des bouillons aux fastfoods, d’Auguste Escoffier à Top Chef, les restaurants ont vécu 200 ans d’inventions, d’héritages, de rivalités, de doutes et de succès fracassants.

François-Régis Gaudry nous fait parcourir la France, à la rencontre des héros de cette histoire : cuisiniers, maîtres d’hôtel, serveurs, critiques. Célèbres ou anonymes, toujours “bons clients” et bons vivants, à travers leurs parcours, leurs coups de gueule et leurs confidences émouvantes, à travers leurs souvenirs familiaux, leurs modèles et leurs héritages, ils nous offrent un réel voyage dans l’espace et dans le temps.

Tissées avec des archives inédites et truculentes et des séquences de reconstitution élégantes, les anecdotes ouvrent les coulisses de cette histoire trépidante, conviviale et savoureuse.

Retrouvez également dans ce document des chefs et restaurateurs de nos régions, mais aussi une historienne et un critique gastronomique : Mustapha Kachetel, Laurent Lala, Denis Courtiade, Jean-François Mesplède, Jacotte Brazier, Gaud Le Manchec, Jean-Marie Rubeus, Jean-Claude Cassagnes, Didier Miquel, Julia Csergo (historienne), Aitor Alfonso (critique gastronomique).