"Les 100 lieux qu'il faut voir - Du bassin d'Arcachon aux lacs landais" dimanche 31 décembre sur France 5 - Vidéo

À voir sur France 5 dimanche 31 décembre 2023 à 21:05, un numéro de la 8ème saison de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Du bassin d'Arcachon aux lacs landais ».

Battue par les vents et l'eau salée ou bercée par les plages cristallines des lacs landais, la région d'Arcachon offre de multiples visages aux amateurs de grands espaces et de nature. Mais les férus d'histoire et de patrimoine trouveront aussi leur bonheur.

A Arcachon, les magnifiques demeures de la Ville d'Hiver révèlent des trésors d'architecture datant du 19ème siècle. Et si les touristes de l'époque venaient profiter de l'air iodé du bassin, ceux du 21ème siècle découvrent les richesses de la mer en s'initiant par exemple au métier d'ostréiculteur.

En face d'Arcachon, le Cap-Ferret a su rester discret et ses petits villages de pêcheurs authentiques sont les témoins de métiers ancestraux qui perdurent encore aujourd'hui.

Plus au sud, les lacs landais offrent des paysages à couper le souffle. En hydravion ou en pirogue, il existe 1000 façons de partir à la découverte de ces territoires aussi riches que variés.