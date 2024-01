Mercredi 3 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Sophie Jovillard part une nouvelle fois à la découverte des trésors les plus précieux de notre patrimoine. Cette fois-ci, les trésors de Marie-Antoinette au château de Versailles.

Le château de Versailles vient de fêter ses 400 ans ! C’est à la figure de la dernière souveraine de l’Ancien Régime et aux trésors qu’elle a laissés à Versailles que ce numéro des « Trésors » est consacré : Marie-Antoinette. Avec le temps, celle qui fut la femme la plus haïe de son époque a connu un spectaculaire retour en grâce.

Aujourd’hui, près de deux siècles et demi plus tard, les historiens et les conservateurs nous donnent à voir un autre personnage : une femme indépendante et aimante en quête permanente d’intimité qui a su garder ses secrets ; une femme au goût raffiné, féminin et moderne qui a marqué son temps. Dans ce sublime écrin coupé du monde où elle s’est barricadée, Marie-Antoinette a cultivé son propre style et influencé, à travers toute l’Europe, les goûts de son époque.

Ce numéro des « Trésors » permet de découvrir les coulisses d’un chantier d’exception : ses petits appartements dans le château de Versailles, dont les meilleurs artisans d’art viennent tout juste de restituer le raffinement, l’élégance et la modernité. Après quatre ans d’enquête et de travail acharné, on peut désormais admirer ce décor unique, mais aussi une des plus belles collections au monde de boîtes en laque du Japon qui faisait partie de l’intimité de la souveraine.

Dans les coulisses de la dernière vente aux enchères consacrée à des objets ayant appartenu à Marie-Antoinette, on assiste au retour d’objets exceptionnels dans leur écrin d’origine : les petits appartements de la reine au château de Versailles.

Après plus de deux siècles de spéculations, ce numéro des « Trésors » révèle les derniers secrets de la correspondance que Marie-Antoinette a entretenue avec le comte de Fersen. la reine a utilisé ses portraits officiels comme arme de communication massive. Ils sont signés de l’une des peintres les plus emblématiques de son temps : Élisabeth Vigée Le Brun. Dans l’ambiance unique du Petit Trianon est dévoilé un album d’aquarelles classé « Trésor national ».

En 1780, la reine fait également construire un autre joyau méconnu : son petit théâtre, et trois ans plus tard débutent les travaux du hameau, véritable petit village d’architecture rurale, avec des potagers et la laiterie de propreté. Bienvenue à Versailles pour y découvrir les trésors de Marie-Antoinette.