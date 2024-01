"La guerre des trônes" saison 7 : les deux derniers épisodes diffusés sur France 5 jeudi 4 janvier 2024 - Vidéo

Jeudi 4 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Bruno Solo vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la 7ème saison inédite de "La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe".

Avec pédagogie et humour, Bruno Solo raconte une histoire totalement inédite de la Révolution française, à travers le destin de trois femmes exceptionnelles : Pauline Léon, jeune chocolatière parisienne, Théroigne de Méricourt, féministe avant l’heure, et la reine Marie-Antoinette, qui n’a cessé d’intriguer pour que les cours européennes renversent la Révolution.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern dans le rôle du roi anglais George III, et grâce à de riches scènes de fiction historique, cette nouvelle saison de La guerre des trônes montre ainsi comment les souverains d’Autriche, d’Espagne, de Prusse, de Russie et d’Angleterre ont réagi face aux événements de la Révolution en France. Et comment les femmes ont joué un véritable rôle au cœur de ces événements, une histoire qui n’a été que trop rarement racontée.

21:05 Épisode 5 Louis Capet, face au peuple // Août 1792 - Janvier 1793

La famille royale est enfermée à la prison du Temple. L’Assemblée, rebaptisée Convention nationale, ne sait pas quoi faire des nouveaux otages royaux. D’autant que l’ennemi est aux frontières. L’abolition de la royauté est un choc de plus pour les coalisés.

Carte d’Europe et soldats de plomb à l’appui, avec sa verve non dénuée d’humour, Bruno Solo montre comment les troupes austro-prussiennes se mettent en marche vers Paris afin de renverser une fois pour toute cette Révolution et libérer le monarque.

Mais, à Valmy, le 20 septembre 1792, les généraux français réussissent à arrêter l'avancée prussienne. Une victoire décisive pour les partisans de la Révolution qui proclament la première République, et veulent juger leur roi. Pauline Léon signe la pétition qui réclame la mort du monarque. Théroigne de Méricourt ne la souhaite pas. Un procès s’engage néanmoins, au terme duquel Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793.

21:55 Épisode 6 Louis XVII, l'enfant de l'Europe // Février 1793 - Juin 1795

Depuis la Conciergerie de Paris, antichambre de la mort pour la reine Marie-Antoinette, Bruno Solo clôt le dernier chapitre de la saison 7 de La guerre des trônes.

La mort de Louis XVI entraîne la fureur de l’Europe et des royalistes de France. Après un procès expéditif, la Convention fait guillotiner la reine. Le temps presse pour sauver le nouveau roi de France Louis XVII, 7 ans, et ce qu’il reste de monarchie.

À Paris, afin de sauver la première République, la France plonge dans une période de Terreur. Théroigne de Méricourt tente alors de calmer les esprits. Pauline Léon, elle, est arrêtée.

En Europe, l’Espagne et l’Angleterre rejoignent la Prusse et l’Autriche dans cette première guerre dite de la Coalition. La France sombre dans le chaos. Les frontières sont forcées. Mais il est trop tard. L’héritier du trône de France, délaissé dans sa geôle, s’éteint.

Pour autant, la guerre des trônes n’est pas terminée, car bientôt un certain Napoléon Bonaparte va venir bouleverser la France et se faire couronner.