"États-Unis, la guerre intérieure" : plongée dans la violence latente de la démocratie américaine ce mardi sur ARTE

Après le coup de force des partisans de Donald Trump au Capitole en 2021, retour sur la radicalisation des vétérans de l’armée et leur implication dans les milices d’extrême droite. Une plongée glaçante dans la violence latente de la démocratie américaine à découvrir sur M6 mardi 2 janvier 2024 à 22:55.

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole, à Washington, afin d'empêcher le Sénat et la Chambre des représentants de confirmer formellement la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Le bilan est lourd : 5 morts et une centaine de blessés. Environ 15 % des assaillants s’avèrent être d'anciens membres de l'armée ou de la police américaines, souvent organisés en milices d'extrême droite hostiles à l'État.

Cette statistique étonnante soulève une question importante : pourquoi est-ce précisément ceux qui ont fait le serment de protéger la démocratie qui l'attaquent ?

En marche pour la violence

Si la fumée au-dessus du Capitole s'est dissipée, le problème demeure : la société américaine apparaît profondément divisée et les risques d’affrontements sanglants restent élevés.

Tous deux anciens militaires, le réalisateur américain Charlie Sadoff et son coauteur et producteur Kenneth Harbaugh ont pu aisément s'immerger dans le monde des vétérans de l’armée américaine. Ils ont eu accès à l’univers violent de l'extrême droite et de ses milices antiétatiques, comme les Proud Boys, les Three Percenters et les Oath Keepers, organisés et dirigés par des ex-militaires bien formés et motivés.

Avec l'aide de témoins exclusifs – un ancien agent du FBI, un vétéran, un membre des Proud Boys, un chasseur de nazis ainsi que des experts de l’extrémisme de droite –, le film remonte jusqu'à l’origine de ces groupes et analyse leur radicalisation croissante, alors que Donald Trump a repris sa marche pour un second mandat à la Maison-Blanche.