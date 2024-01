"Où est parti E.T. ? L’enfance selon Spielberg" à revoir sur Culturebox samedi 6 janvier 2024

Samedi 6 janvier 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Où est parti E.T. ? L’enfance selon Spielberg", un documentaire réalisé par Basile Roze et Emilie Valentin.

Avec E.T., l’extra-terrestre en 1982, Steven Spielberg révolutionne le cinéma de divertissement en réalisant le blockbuster de l’enfance.

40 ans après, cette histoire universelle d’un extraterrestre qui doit rentrer chez lui et d’un gamin qui refuse de grandir, tournée à hauteur d’enfant, continue d’inspirer toute une génération bercée par l’univers du film. Derrière la machine hollywoodienne et ses produits dérivés se cache un conte moderne impérissable au questionnement philosophique : comment grandir sans trahir l’enfant qui est en nous ?

Le documentaire nous entraîne à Los Angeles sur les traces d’Henry Thomas qui jouait le jeune Elliot, révèle les secrets de fabrication de la marionnette culte et décrypte les bouleversantes symphonies de John Williams.

À l’aide d’archives et d’extraits du film, des cinéastes, des artistes et les meilleurs spécialistes tentent de répondre à la question obsédante : où est parti E.T. ?

Avec : Henry Thomas, Susie Morgenstern, Charlotte Le Bon, Rebecca Zlotowski, Pierre Salvadori, Simon Astier…