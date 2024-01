"Seuls face à l'Alaska" : la saison 12 diffusée sur RMC Découverte à partir du dimanche 7 janvier 2024

Dimanche 7 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 12ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Certains hommes aux États-Unis vivent encore de la nature, chassant et piégeant pour nourrir leur famille. Ce sont des hommes des montagnes, utilisant des techniques anciennes transmises depuis des siècles.

Cette série documentaire bien connue des téléspectateurs de RMC Découverte, suit ces hommes des Appalaches aux Montagnes Rocheuses, en passant par l'Alaska, pendant leur lutte contre l'hiver pour assurer leur subsistance.

Eustace Conway vit isolé dans les montagnes depuis vingt ans, cherchant une vie plus authentique. Depuis, il a construit une maison et survécu grâce à la chasse, à la pêche et à l'élevage.

Tom Orr, avec sa femme, habite à 160 kilomètres de la ville la plus proche. Une ville où il n'a pas mis les pieds depuis plus de 10 ans !

John, trappeur, doit gagner assez d'argent avant l'hiver pour se procurer les fournitures dont il a besoin.

Quant à Marty Meierotto et sa famille, ils chassent et gagnent leur vie grâce au commerce de peaux de bêtes.

21:10 Épisode 1 Inarretable

Eustache chasse sa viande avant l'aube. Jake chasse un cerf à l'arc et à la flèche. Tom aide son ami Paul à préparer la saison de piégeage. Ray traque le wapiti dans la poudreuse jusqu'aux genoux et passe une nuit glaciale sur la montagne. Aron transporte ses provisions d'hiver sur une piste hors route périlleuse, mais la dernière partie de la mission s'avère la plus difficile.

22:05 Épisode 2 Premier tir mortel

Tom enseigne au jeune Hank quelques techniques essentielles de l'homme des montagnes. Les jeunes mariés Jake et Anika chassent l'élan dans un froid glacial. Paul s'attaque à une infestation de blaireaux nuisibles. Ray utilise la technologie de l'artisanat pour transporter sa viande d'élan hors de l'arrière-pays. Aron et Jen se heurtent à une meute de loups qui rôde aux abords de leur propriété.