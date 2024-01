"Sur la terre des gorilles" : document inédit diffusé sur France 5 lundi 8 janvier 2024 - Vidéo

À découvrir sur France 5 lundi 8 janvier 2024 à 21:05, "Sur la terre des gorilles", un documentaire inédit réalisé par Miles Blayden-Ryall avec la collaboration de Vianet Djenguet.

Vianet Djenguet est photographe et cameraman animalier. Après avoir parcouru le monde pour observer et filmer la vie sauvage, il retourne en République Démocratique du Congo, dans une région proche de celle où il a grandi. Une mission exceptionnelle s’offre à lui: documenter un programme de conservation des derniers gorilles des plaines de l’Est dans le parc national du Kahuzi-Biega.

Victime de la guerre, de la déforestation et du braconnage, cette espèce protégée depuis 2016 est au bord de l’extinction. Pour les gorilles sauvages qui subsistent, le seul espoir réside dans l’écotourisme. Vianet participe au programme d’ « habituation » d’une famille de gorilles et notamment de son mâle dominant, le dos argenté Mpungwe.

Cette expérience fait naître en lui des questionnements et des doutes… L’habituation est-elle la garantie de la survie des gorilles ou les rend-elle plus vulnérables ? L’écotourisme est-il la solution pour que les populations locales ne chassent plus les gorilles ?

Commence alors pour Vianet un voyage intérieur qui le transformera profondément.