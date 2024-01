"La vie secrète des chats" à découvrir sur RMC Story mardi 9 janvier 2024 - Vidéo

© CANT STOP MEDIA

À découvrir sur RMC Story mardi 9 janvier 2024 à partir de 21:10, la 2ème saison de la série documentaire "La vie secrète des chats".

Cette seconde saison va vous faire découvrir vos félins préférés dans deux univers totalement différents … La ville et la campagne.

21:10 Entre chats

En ville, nous tenterons de mettre fin aux querelles de voisinage qui oppose Mylène et ses deux bingales au chat de sa voisine.

Pendant ce temps, à la campagne, le pauvre Lewis a vécu une aventure digne d'un film d'action : coincé plusieurs jours dans un mur ! Mais combien de temps est-ce qu'un minou peut tenir dans une telle situation ? Suspense et émotions fortes.

Nous explorons aussi le deuil avec Pierre et Anne, qui ne s’est pas remise du départ de son félin… c’est qu’ils prennent des risques inconsidérés ! Les propriétaires des chats défunts peuvent avoir la fâcheuse tendance à minimiser leur tristesse… Heureusement Anne a pris sa plume et a réussi à faire honneur à la mémoire de son félin en écrivant son histoire…

Mais pour éviter de craindre qu’un accident de route ne se reproduise il faut qu’ils sachent tout des allers et venues de leurs autres chats dans cette campagne à présent ! Et côté canapé, pas de souci !

Laetitia, la vétérinaire, nous montre comment préserver les meubles des griffures. Des astuces géniales, entre meubles pour chats et manucures félines, on a tout pour rendre nos intérieurs et nos chats heureux.

Pour finir à Paris, la jeune Lucille va enfin découvrir le vrai visage de son chat Luffy, véritable Kaïd de sa cour d’immeuble, qui « met la misère » à tous les chats du quartier…

22:05 Mon chat est amoureux

Dans cet épisode, on commence avec Leila et son chat Choupette, le Casanova des félins parisiens. Oh oui, ses escapades secrètes nous en disent long sur ses romances toutes secrètes…

Ensuite, direction chez Chantale et son incroyable Yéti, qui n’est pas vraiment un chat comme les autres. Lui, il sait nous montrer qu'être différent, c'est aussi être extraordinaire… Attention, car les vieux matous ont tout autant leur part de romance que les autres... Vous allez voir que l'amour n'a pas d'âge chez nos amis minous !

Nous volerons ensuite à la rescousse de Nelly, Pierre et de leur chat Nacho qui souhaitent accueillir un nouveau chaton dans leur colocation. Comment va se dérouler cette nouvelle vie ?

Cet épisode est un hymne à l'amour félin, rempli de tendresse, de rires et de découvertes surprenantes. Préparez-vous à fondre devant ces belles histoires de cœur… à quatre pattes !

23:00 Chat de gouttière VS Chat de race avec Valérie Damidot

Dans cet épisode, nous entamons un tour de France dans l’univers des chats de race !

Direction la Haute-Savoie avec Gloria, une ragdoll à la beauté indéniable mais dont les autres qualités sautent moins aux yeux de ses propriétaires : Karine et son fils Mika !

Après cela, vous voulez du glamour ? Vous allez en avoir avec Choupette, le sacré de Birmanie le plus fashion et le plus connu au monde : celui de feu Karl Lagerfeld.

Dans le Nord, nous enquêterons sur une sombre affaire de boule de poils… Qui parmi le scottish fold, le scottish straight et le chat de gouttière est coupable ?

Ensuite nous irons boire le thé sous les montagnes de l’Est avec Richard et Angela, deux anglais fans d’Abyssins et propriétaire du doyen de la saison Montague, 15 ans.

Enfin, notre « Chat de star » de la semaine sera consacré à une femme particulièrement exceptionnelle et qui est censée tout connaître des chats : Valérie Damidot ! Avec sa Micheline, elles n’ont pas été déçues du voyage !