"Porte-avions, fleurons de la marine française" sur RMC Découverte lundi 8 janvier 2024

À voir ou à revoir sur RMC Découverte ce lundi 8 janvier 2024 à 21:10, le documentaire "Porte-avions, fleurons de la marine française" réalisé par Josselin Mahot et Fabrice Gardel.

Des guerres coloniales aux théâtres des conflits modernes, le porte-avions s'est imposé au fil du temps comme le navire amiral par excellence.

C'est l'histoire d'une incroyable dynastie qui dure depuis plus de 100 ans qui va être racontée pour la première fois.

Ces navires toujours plus imposants et toujours plus puissants sont au coeur du dispositif de défense français. Considéré auparavant comme un navire accessoire, le porte-avions est désormais le centre de commandement de l'aéronavale tricolore. Il symbolise la puissance nucléaire de la France.

Grâce aux témoignages d'historiens, de militaires mais aussi grâce à de captivantes archives, des cartes en mouvement et de la reconstitution 3D, ce documentaire offre un regard nouveau sur l'incroyable histoire des porte-avions français.