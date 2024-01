"Le Grand Tour *216" : deux épisodes inédits sur RMC Découverte vendredi 12 janvier 2024

Vendredi 12 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite "Le Grand Tour *216".

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 4 Eco-conduite

La tente du studio est de retour à Whitby, en Angleterre, alors que Jeremy Clarkson présente un test presque impartial de la Porsche 911 GT3 RS contre la BMW M4 GTS. Ils tentent de fabriquer des voitures à partir de matériaux durables.

L'humoriste Jimmy Carr est l'invité vedette.

22:25 Épisode 5 Échappée Marocaine



Le studio Grand Tour arrive à Rotterdam où Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May présentent un essai de voiture de sport légère avec l'Alfa Romeo 4C Spider, la Mazda MX5 et la Zenos E10 dans les paysages époustouflants du Maroc.

Dans cette émission, Hammond et May jouent également à un jeu de société traditionnel utilisant des voitures et le groupe néerlandais Golden Earring est invité en vedette.