"Les secrets engloutis - Le mystère du monstre du Loch Ness" sur RMC Story lundi 15 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série "Les secrets engloutis" : « Le mystère du monstre du Loch Ness ».

De la mer de Chine jusqu'à la Méditerranée, en passant par le Golfe du Mexique et l'océan Pacifique, des images en 3D spécialement conçues pour le cinéma sont ici mises au service de l'exploration du plancher marin.

Des scientifiques et des historiens de renommée internationale commentent ces images exceptionnelles qui mettent en lumière de nouvelles facettes de l'histoire de l'humanité et de la Terre.

Qui est donc le monstre du Loch Ness ?

Comparé au lac Baïkal, plus profond lac sur Terre situé en Sibérie, et sondé à l'aide de technologies militaires et de sonar, le célèbre loch écossais est vidé de ses eaux. Et ses profondeurs ne cachent pas qu'un monstre.