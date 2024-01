"Hiver 54 : l'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté" sur France 5 dimanche 28 janvier 2024

Dimanche 28 janvier 2024 à 23:30 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Hiver 54 : l'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté », un document écrit par Jean-Yves Le Naour, réalisé par Cédric Condon.

Hiver 1954, une vague de froid s'abat sur la France. Le thermomètre descend en dessous des moins 20 °C.

Le pays est frappé par une crise du logement sans précédent. Les autorités ferment les yeux. Pas pour longtemps. Un prêtre, résistant, ancien député, l’abbé Pierre, va les contraindre à agir. C’est la naissance d’un extraordinaire mouvement de solidarité – « L’Insurrection de la Bonté ».

L’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg provoque une vague d’émotion et un électrochoc sur le mal-logement et la misère sociale en France.

Le film raconte de l’intérieur les combats d’un curé pas comme les autres, rebelle, indigné, en colère, devenu un héros national. Une plongée inédite dans la genèse d’un destin qui a marqué l’histoire politique, sociale et humanitaire du XXe siècle.

Note d'intention du réalisateur

L’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg provoque une vague d’émotion et un électrochoc sur le mal-logement et la misère sociale en France – « Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, serrant sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée... » – ce cri d'alarme raisonne encore aujourd’hui dans les combats de la Fondation Abbé Pierre et des compagnons d’Emmaüs. Jusqu’à son dernier souffle le 22 janvier 2007, l’abbé Pierre aura été la voix des mal-logés, des expulsés, des « cabossés de la vie » et des opprimés de tout bord. Immensément populaire, il a été nommé 16 fois « personnalité préférée des Français » (classement IFOP-JDD).

À l’occasion du 70e anniversaire de l’appel de l’Hiver 54, le film de Cédric Condon propose une plongée inédite dans ce mouvement de solidarité sans précédent qui a soulevé la France, il y a exactement soixante-dix ans. Au moyen de documents rares et d’enregistrements sonores de l’abbé Pierre issus notamment des Archives nationales du monde du travail (à Roubaix) et de l’INA, nous allons vivre de l’intérieur la genèse de ce destin qui a marqué l’histoire politique, sociale et humanitaire du XXe siècle.

Au lendemain de cet appel à la charité, des tonnes de vêtements et de biens de première nécessité affluent à Paris. En seulement trois semaines, les dons atteignent 500 millions de francs. Lors de cet hiver 54 rude et meurtrier, le cri d’alarme de l’abbé Pierre connaîtra un écho retentissant dans le monde entier. Tout homme a le droit à un logement décent où il puisse vivre avec les siens.

Le béret vissé sur la tête, la barbe en bataille, une silhouette omniprésente dans les esprits avec sa soutane noire et son bâton de pèlerin. Tel nous apparaît l’abbé Pierre qui, en grand communicant, a compris très tôt combien l’image, les discours et les actions pèsent dans le rapport de force médiatique et politique.

Mais, derrière son apparence de fragilité et son visage de bonté, l’abbé Pierre était un combattant infatigable, un homme déterminé, intransigeant, qui secouait rudement la conscience des privilégiés. Appuyé sur sa foi et sur une croix qu’il transformait en glaive, il interpellait les puissants – les politiques, les médias, les institutions, les riches.

L’abbé Pierre ne tendait pas la main mais demandait justice, il ne voulait pas la charité mais le droit. En dépit des honneurs dont il se moquait et de tous les politiciens qui cherchaient à s’afficher avec lui, l’apôtre des sans-logis, des plus faibles, des plus démunis était en colère permanente. « Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir », disait-il.

Les combats d’un curé pas comme les autres, devenu un héros national.