"Tous solidaires : ensemble contre la précarité" sur C8 dimanche 28 janvier 2024

Dimanche 28 janvier 2024 à 23:10, juste après le film "Hiver 54 : L'abbé Pierre", C8 diffusera le documentaire « Tous solidaires : ensemble contre la précarité ».

En France, 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit près d'un quart de la population. Une pauvreté qui touche principalement les femmes seules, les chômeurs et les familles nombreuses.

Mais l’inflation et les multiples crises ont fait apparaître de nouveaux profils comme ceux des retraités, des travailleurs pauvres ou des étudiants. Face à cette précarité grandissante et alors que l'hiver s'installe, les associations doivent redoubler d’efforts.

Restos du cœur, Emmaüs, Secours populaire… les équipes de ce documentaire ont suivi sur le terrain ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et de leur personne au quotidien pour aider les autres, mais aussi ceux, parmi les plus fragiles, qui bénéficient de cette grande vague de solidarité.