"Tulum, dernière cité de l'empire maya" sur RMC Story lundi 29 janvier 2024

Lundi 29 janvier 2024 à 21:10, RMC Story proposera une nouvelle soirée consacrée à la civilisation maya qui débutera par la diffusion du documentaire inédit "Tulum, dernière cité de l'empire maya".

Mystérieuse et fascinante, la civilisation maya a laissé derrière elle des énigmes qui captivent le monde encore aujourd'hui.

Au cœur de cette intrigue se trouve la péninsule du Yucatan, au sud du Mexique, témoin silencieux des derniers jours de cette civilisation aujourd'hui disparue. Sur ce territoire, trois villes emblématiques ont joué un rôle clé dans le déclin de l'époque maya : Coba, un centre culturel et religieux jusqu'à l'invasion des Espagnols ; Mayapan, la dernière grande capitale maya ; et Tulum, célèbre pour être la dernière ville habitée, abandonnée seulement au 16ème siècle.

Les Mayas, experts en astronomie, mathématiques, agriculture et art, ont disparu de façon presque soudaine, laissant derrière eux un voile de mystère. De nombreuses questions demeurent sans réponse, attisant la curiosité des chercheurs du monde entier. Aujourd'hui, un nombre croissant de scientifiques se consacre à l'étude de ces ruines ancestrales. Grâce à des technologies de pointe et des approches novatrices en archéologie, ils font des avancées significatives dans la compréhension de cette civilisation énigmatique. Quels secrets Tulum, Mayapan et Coba peuvent-ils encore nous révéler sur les derniers jours des Mayas ?

EMbarquez pour un voyage extraordinaire, de la côte caraïbe aux profondeurs de la jungle du Yucatan, à la redécouverte des mystères enfouis des dernières cités mayas, plus d'un millénaire après leur apogée !