"Faites entrer l’accusé - Le tueur de la gare de Perpignan" à revoir dimanche 4 février 2024 sur RMC Story

Dimanche 5 décembre 2024 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir une enquête de “Faites entrer l’accusé” consacrée à l'affaire Jacques Rançon.

Dans ce numéro, Rachid M’Barki et Dominique Rizet reviennent sur l’affaire des « disparues de Perpignan ».

Jacques Rançon, c’est le nom du tueur en série qui va échapper à la PJ de Perpignan pendant 17 ans. Son « terrain de jeu » : le quartier de la gare à Perpignan. Ses proies ? « Les jeunes et jolies brunes, à gros seins ». Des femmes qu’il a tuées et dépecées avec une « précision » qui a trompé les experts et lancé, pendant des années, les policiers sur la piste d’un chirurgien ou d’un boucher fou …

Un assassin, hors norme, condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté en 2018, mais dont le bilan criminel pourrait encore s’allonger.

