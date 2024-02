"Axel Kahn, chronique d'une fin de vie apaisée" sur France 5 dimanche 4 février 2024

À voir dans "La case du siècle" dimanche 4 février à 22:40 sur France 5, « Axel Kahn, chronique d'une fin de vie apaisée » un documentaire écrit et réalisé par Rachel Kahn.

Axel Kahn est mort le 5 juillet 2021, à 76 ans, d’un cancer foudroyant. Durant les trois mois qui ont précédé son décès et jusqu’aux derniers instants, il a choisi de partager chaque jour de sa fin de vie avec des dizaines de milliers de Français. Les réactions à ce qui aurait pu être considéré comme un exhibitionnisme morbide furent d’emblée compassionnelles, admiratives et parfois reconnaissantes.

Parler de la vie, aimer la vie, ne pas nier la mort, vivre avec la mort, Axel Kahn l’a fait toute sa vie. Une vie marquée par le suicide de son père, un engagement sans faille dans son métier de médecin puis de chercheur doublé d’un engagement public sans relâche, mais aussi une vie faite de rencontres : randonneur passionné, Axel Kahn sillonnait en permanence la France à pied, du nord au sud et du sud au nord, à la rencontre des trésors de son pays et de ses habitants.

Le film est un retour sur cette émouvante et singulière « fin de vie apaisée » et sur le parcours flamboyant d’Axel Kahn. Il s’y raconte à la première personne tout au long de sa vie et de sa carrière et partage sa conviction profonde : nous devons tous apprivoiser la mort, dernier instant de la vie. Une vision singulière, dans un moment où la question de la fin de vie s’inscrit au cœur de nos débats sociétaux.

Note d'intention de la réalisatrice Rachel Kahn

Quand Axel Kahn a rendu publique cette singulière décision, il était déjà très connu du grand public. D’abord hématologue et cancérologue, il s’était ensuite orienté vers la recherche. Ce sont d’ailleurs ses travaux sur les thérapies géniques et cellulaires qui ont forgé sa légitimité et lui ont valu son influence auprès de la communauté scientifique française et internationale.

Le grand public, qui l’a découvert dans les médias, a été séduit par ce grand chercheur s’opposant farouchement à toute dérive scientifique qui attenterait à la dignité humaine. Son talent de pédagogue était un antidote contre l’ignorance et la désinformation liées à ces problématiques complexes qu’il savait rendre intelligibles. Membre du Comité consultatif national d’éthique pendant quinze ans, il a fait prévaloir l’éthique et la morale auprès des politiques et œuvré pour que la science et la médecine ne servent pas de cautions à des pratiques déviantes.

Mais son activité ne se limitait pas à la pratique scientifique ou médicale. Le bouillonnant jeune homme qui a rejoint à 16 ans le Parti communiste pour y forger un « humanisme non transcendantal » n’avait jamais quitté l’action politique de terrain.

Devenu membre actif du Parti socialiste, il y militait, entre autres, contre la mise à l’encan de la médecine hospitalière et les dérives d’une société trop matérialiste.

Les attentes des Français n’avaient rien d’abstrait pour lui. Randonneur passionné, Axel Kahn sillonnait en permanence la France à pied, du nord au sud et du sud au nord, à la rencontre des trésors de son pays et de ses habitants. Il poursuivait avec ceux-ci un dialogue permanent qu’il partageait sur les réseaux sociaux.

Tout en dirigeant l’Inserm, Cochin, l’Université Paris Descartes ou la Ligue contre le cancer, il mettait son expertise scientifique au service de divers organismes pour les guider dans leurs choix scientifiques et éthiques.

Pour comprendre ce qui a conduit Axel Kahn à partager sa mort, il faudra revenir sur quelques chapitres importants de son histoire, montrer la cohérence de son incroyable parcours et comment et pourquoi sa vie éclaire en quelque sorte sa mort.