"Sale temps pour la planète - Le Nord en surchauffe" lundi 5 février 2024 sur France 5 - Vidéo

Lundi 5 février 2024 à 21:05, France 5 diffusera un épisode inédit de la collection documentaire "Sale temps pour la planète" consacré à la sécheresse dans les Hauts-de-France.

Dans les Hauts-de-France, quand on prend de la hauteur, on aperçoit des champs, à perte de vue. Ils dessinent une géométrie à nulle autre pareille. Une mosaïque que Philippe Frutier, enfant du pays et photographe, n’a de cesse de survoler, subjugué par sa beauté qui le surprend encore. Dans son regard, les agriculteurs se transforment en artistes et les terres agricoles expriment une poésie méconnue du plat pays du Nord et du Pas-de-Calais… Mais derrière certaines photos se niche une fragilité aiguë…

Vus du ciel, certains dessins affichent des balafres. Ce sont d’immenses coulées de boue qui traversent certaines parcelles. Une aubaine pour Philippe qui immortalise ces tableaux. Mais, fils de paysans, il sait aussi que ces formes sont une sonnette d’alarme d’une région victime du réchauffement planétaire, avec des canicules et des pluies diluviennes… Qui aurait pu croire qu’ici, dans ce département réputé moins chaud que la Côte d’Azur, le mercure dépasserait les 40 °C ! Le climat du Sud remonte et les phénomènes caniculaires se multiplient, causant de nombreux dommages, à la campagne comme en ville !

Le sol se dessèche et la terre, assoiffée, ne parvient plus à retenir l’eau de pluie quand celle-ci tombe en abondance. Les sols saturent, l’eau se mélange à la terre et se déverse en coulées de boue sur les routes et les champs, entraînant avec elle la terre arable… Un désastre quand on connaît la vulnérabilité de ces terres remembrées et dépourvues de haies et de végétation pour retenir l’eau. Il est urgent de repenser la façon dont l’homme cultive la terre.

Certains agriculteurs font le choix de la permaculture, qui permet de régénérer les sols, ou encore passent en agriculture bio et diversifiée, une façon d’éviter la monoculture et de préserver toute la richesse du sol.

En mer, aussi, la situation est préoccupante et les pêcheurs doivent s’adapter. L’âge d’or de la pêche à la morue et du port de Dunkerque est bien révolu. Aujourd’hui, les bateaux réalisent quelques prises de crevettes, et encore… La température de la mer du Nord a augmenté de 1,5 °C depuis les années 1960. Résultat, la biodiversité marine migre vers des zones plus froides et les filets des pêcheurs locaux se vident progressivement. La filière pêche doit repenser ses pratiques, en mêlant enjeux économiques et environnementaux.

Plus loin, en zone urbaine, en période de canicule, l’asphalte et les bâtiments en briques chauffent jusqu’à 70 °C ! La ville se transforme alors en une énorme fournaise parfois meurtrière pour les populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes âgées et les enfants. Lille figure parmi les villes les plus dangereuses en cas de pic de canicule… La faute au béton qui recouvre tout ! Lille doit réagir et commence à peine à végétaliser des espaces pour créer des oasis.

Un nouveau monde ainsi qu’un nouveau rapport de l’homme au territoire est à construire… Les Hauts-de-France en sont l’incarnation et peut-être, demain, un modèle à suivre !