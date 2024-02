"Le Grand Tour *216" : les 2 derniers épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 17 février 2024

Samedi 17 février 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux derniers épisodes inédits de la série documentaire inédite "Le Grand Tour *216".

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 12 Romance en 4x4



Depuis les rives du Loch Ness en Écosse, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May tentent d'acheter des Maserati d'occasion à un prix avantageux pour ensuite les utiliser afin de parcourir les paysages parsemés de bruine du Nord de la France. Richard prend l'Abarth 124 Spider à l'Eboladrome, Jeremy installe des fonctionnalités de pointe dans une voiture plus ancienne.

22:25 Épisode 11 Passé contre futur



La tente Grand Tour est à Dubaï pour la dernière émission de la saison, au cours de laquelle Jeremy Clarkson oppose sa Volkswagen Golf GTI à la BMW i3 électrique de James May, Richard Hammond apprend à faire du drift, James est contraint de participer à un sport étrange appelé "winching", et la Bugatti Veyron fait une course de dragster contre la Porsche 918 Spyder.