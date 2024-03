"Un mois chez les filles" : document sur la prostitution parisienne des années folles, dimanche 10 mars 2024 sur France 5

Dimanche 10 mars 2024 à 23:00 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Un mois chez les filles », un documentaire sur la prostitution parisienne signé Audrey Gordon et Émilie Musset.

Paris, 1928. Maryse Choisy décide d’être la première femme journaliste à infiltrer le monde de la prostitution parisienne.

De femme de chambre en maison close aux bals du milieu, en passant par danseuse dans un bar lesbien, elle s’immerge et rend visibles ces femmes et leur difficile condition. Elle tire de cette enquête un livre qui sera un immense succès et qu’elle conclut en demandant, presque vingt ans en avance, la fermeture des maisons closes.

Entre documents d’époque rarissimes, archives improbables et scènes rejouées par Nine d’Urso et Jeanne Balibar, nous vivons le reportage d’avant-garde de cette journaliste provocatrice dans le Paris souvent fantasmé des Années folles.

Pour réaliser Un mois chez les filles, Audrey Gordon a bénéficié du soutien de deux fonds d’images anciennes particulièrement précieux : Les Larmes d’Eros, fonds photographique d’images de charme, et la collection Lobster Films, qui recèle d’incroyables films du début du siècle, et en particulier ces énigmatiques films de charme des premières années du cinéma, tournés par des cinéastes anonymes pour d’étonnantes maisons closes…