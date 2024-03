"Abers Road" : Gaëtan Roussel part à la rencontre de Bertrand Belin à Quiberon, mercredi 20 mars 2024 sur Culturebox

Mercredi 20 mars 2024 à 22:45, Culturebox diffusera un numéro inédit de "Abers Road" dans lequel Gaëtan Roussel part à Quiberon à la rencontre de Bertrand Belin.

Au volant de son van, Gaëtan Roussel parcourt la Bretagne à la rencontre d’artistes, fins connaisseurs de la région, pour qu’ils lui fassent découvrir « leur » Bretagne : ses lieux, sa culture, ses habitants, son art de vivre. Étape dans cet épisode à Quiberon, où est né Bertrand Belin.

Auteur, compositeur, écrivain, l’artiste au timbre grave et à l’écriture si singulière a donné rendez-vous à Gaëtan Roussel à la tour de Locmaria, qui surplombe la mer.

La mer, il connaît. Son père était marin pêcheur. De la Côte sauvage à La Trinité en passant par le port de Kerisper. Bertrand Belin embarque Gaëtan Roussel sur les lieux de son enfance, l’emmène à la rencontre de ses amis d’adolescence, ses coins secrets.

On découvre Bertrand et son timbre grave, son écriture singulière et ce phrasé si caractéristique.

Et comme chaque épisode d’Abers Road, c’est en musique que cette épopée se termine. Gaëtan Roussel et Bertrand Belin mêleront leurs voix, leurs univers pour conclure cette aventure en chansons.