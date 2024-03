"Fukushima : le jour où le Japon a sombré dans le chaos" sur RMC Story jeudi 21 mars 2024 - Vidéo

Jeudi 21 mars 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Fukushima : le jour où le Japon a sombré dans le chaos".

Le 11 mars 2011 à 14h46, le Japon est secoué par le plus important séisme de son histoire. 51 minutes plus tard, un tsunami provoqué par le trem- blement de terre déferle sur la côte. La vague atteint plus de 30 mètres par endroits et ravage près de 600 km de côtes détruisant tout sur son passage. La centrale nucléaire de Fukushima, située à 145 km de l’épicentre, est frappée de plein fouet.

Le système de refroidissement est endommagé. La surchauffe des réacteurs est incontrôlable. Privé d’électricité, les ouvriers restés sur place n’ont presque aucun moyen d’agir. La catastrophe nucléaire est inévitable. Trois réacteurs explosent relâchant des quantités massives d’éléments radioactifs. C’est la plus importante catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl.

Comment ce 11 mars 2011 ce pays symbole de modernité et de haute technologie, a-t-il pu basculer dans un scénario terrifiant ?

Pourquoi les systèmes de sécurité de la centrale ont-ils lâché les uns après les autres ?

Comment un manque d’organisation a-t-il précipité la catastrophe ?

Grâce aux témoignages de survivants, nous allons découvrir minute par minute ce qu’il s’est passé à l’intérieur même des murs de la centrale… Mais aussi dans la zone d’évacuation.