"Dans les yeux d'Olivier - Agriculteurs : des vies sur le fil" sur France 2 mercredi 10 avril 2024

Olviier Delacroix sera de retour sur France 2 mercredi 10 avril 2024 à 22:45. Dans ce numéro inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier", il part à la rencontre d'agriculteurs.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Agriculteurs : des vies sur le fil

La France est historiquement un grand pays agricole, mais depuis trente ans le nombre d’agriculteurs a été divisé par trois. Un constat inquiétant qui traduit un profond malaise et un avenir incertain, car plus d’un agriculteur sur trois part à la retraite sans être remplacé.

Si le métier n’attire plus, c’est souvent à cause de la précarité à laquelle sont confrontés les agriculteurs. Il faut aussi faire face aux aléas climatiques et, surtout, au rapport de force avec les grands groupes industriels qui fixent les prix…

Cette situation, Régis, éleveur laitier, l’a subi de plein fouet pendant des années avant de pouvoir vendre son lait à une coopérative de consommateurs qui rémunère le producteur de lait au juste prix.

Floriane et Brice, eux, ont décidé d’inventer un nouveau modèle agricole avec leur ferme périurbaine où ils vendent leurs produits en direct du producteur au consommateur. Mais, pour ces deux citadins qui ne connaissaient rien à l’agriculture il y a 4 ans, le défi à relever est immense.

Estelle aussi a tout appris du métier d’agriculteur suite au décès de son mari dans un accident de travail. Cette ancienne fonctionnaire est aujourd’hui à la tête d’une exploitation biologique de vaches limousines. Un changement de vie radical qu’elle a emprunté non sans difficulté.

Car l’équilibre est bien souvent précaire pour certains agriculteurs et le travail peut devenir une source d’angoisse et de mal-être. Vincent, éleveur de vaches, a mis fin à ses jours en mars 2021, laissant derrière lui sa femme Cathy et ses deux enfants. Au deuil de leur père et mari s’est ajoutée la question du remboursement des dettes.

Ce mal-être paysan, l’acteur et réalisateur Guillaume Canet en a pris conscience en incarnant au cinéma un agriculteur qui sombre. Depuis, il s’engage auprès des associations d’entraide d’agriculteurs.

Dans un monde paysan en pleine mutation, Olivier Delacroix a rencontré des femmes et des hommes qui se réinventent quotidiennement pour faire perdurer une profession qui nous nourrit toutes et tous chaque jour.