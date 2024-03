"Le peuple des océans" de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin à revoir sur ARTE samedi 23 mars 2024

Samedi 23 mars 2024 à partir de 20:55, ARTE vous propose une immersion éblouissante dans le monde sous-marin et sa faune, par les maîtres du film animalier Jacques Cluzaud et Jacques Perrin, disparu en 2022.

Après l'énorme succès du Peuple migrateur, et parallèlement à Océans, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud ont produit cette série documentaire qui nous plonge plus profondément encore dans le monde sous-marin.

À partir de 490 heures de rushes inédits, Le peuple des océans nous entraîne au plus près des loutres, des dauphins ou des baleines bleues, filmées dans leurs courses folles à travers les mers. Grâce aux images et à la musique, magistrales, une partie de chasse où se mêlent requins et fous du Cap, plongeant du ciel à plus de 100 km/h pour surprendre leur proie, devient un éblouissant ballet chorégraphié. La bande-son, extraordinaire, capte le crissement du sable au passage d'une rascasse, la respiration empesée d'une tortue marine ou le couinement d'un dauphin à long bec.

Les commentaires de Jacques Perrin interviennent comme des ponctuations récurrentes, éclairant le spectateur sans jamais empiéter sur la rêverie contemplative que suscitent les images.

Un voyage au long cours qui captive aussi sûrement qu'un thriller.

20:55 Partie 1 Le peuple du bleu

Où l'on découvre comment les animaux de haute mer survivent dans l’immensité liquide alors qu'il n’y a aucun fond où se poser, aucun solide sur lequel se fixer ou derrière lequel se cacher ; et pourquoi le requin-baleine, le thon et la baleine bleue doivent suivre les courants marins pour trouver leur subsistance.

21:35 Partie 2 Le peuple des sables et des forêts

Où l'on aperçoit l’invisible qui se dissimule sous les plaines sableuses : des yeux qui guettent, des épines, des siphons, des antennes qui hérissent l’étendue qui semblait vide ; et où l'on découvre toutes les espèces, dont les otaries et les loutres marines, qui s’épanouissent au cœur des grandes forêts sous-marines.

22:20 Partie 3 Le peuple des récifs

Grands bâtisseurs de la planète, les coraux sont des pierres vivantes, tout à la fois animales, végétales et minérales. Ils façonnent le milieu, multipliant les niches écologiques et provoquant une diversification explosive des espèces.

23:05 Partie 4 De la terre à la mer

Iguanes, manchots, dauphins et baleines : il y a des millions d'années, les ancêtres de ces mammifères marins étaient terrestres. Ils ont su apporter quelque chose qui n’existait pas dans le grand océan : la tendresse.