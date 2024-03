"Seuls face à l'Alaska" saison 12 : le 13ème épisode diffusé dimanche 24 mars 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 24 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir le 13ème épisode de la 12ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Certains hommes aux États-Unis vivent encore de la nature, chassant et piégeant pour nourrir leur famille. Ce sont des hommes des montagnes, utilisant des techniques anciennes transmises depuis des siècles.

Cette série documentaire bien connue des téléspectateurs de RMC Découverte, suit ces hommes des Appalaches aux Montagnes Rocheuses, en passant par l'Alaska, pendant leur lutte contre l'hiver pour assurer leur subsistance.

Épisode 13 Alaska : face au grizzly

À l'intérieur des terres, Marty Meierotto traque un groupe de caribous, mais la chasse prend une tournure sauvage lorsqu'une famille de grizzlis fonce sur son campement.

Sur l'île de Kodiak, Mike Horstman traverse à pied une région infestée d'ours jusqu'à une cabane isolée pour chasser le renard.

Dans la chaîne de l'Alaska, Lauro Eklund intensifie l'entraînement et la préparation de ses chiens de traîneau en vue des prochaines courses.

Bret Bohn et Ivy O'Guinn ont pour mission d'abattre un orignal mâle et de récolter un an de viande.

Et sur l'île du Prince de Galles, Daniel Peters ramène un combo surf 'n' turf en abattant enfin un cerf sur terre et en ramenant une abondance de crevettes et de poissons en mer.