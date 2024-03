"Les héros du nettoyage" saison 2 : les épisode 3 & 4 diffusés sur 6ter mercredi 27 mars 2024 - Vidéo

Mercredi 27 mars 2024 à 21:05, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de la série documentaire "Les héros du nettoyage".

Vous ne les connaissez sans doute pas… et pour cause, ils sont quasiment invisibles. Certains d’entre eux travaillent sous terre, sous l’eau, ou sont suspendus dans le vide, quand d’autres sont camouflés par un nuage de poussière…

Chaque jour en France, des centaines de professionnels bravent la nuit ou se lèvent aux aurores, pour nettoyer et assainir notre environnement. Chaque jour, ils se battent pour la gestion des déchets et la propreté de nos villes.

Alors du Nord au Sud, d’Est en Ouest, vous allez suivre ces professionnels de notre quotidien caché, dans leurs tâches les plus folles et dans leurs missions les plus extrêmes. Ils s’engagent avec force et courage, mais sans jamais se défaire de leur bonne humeur !

Voici la surprenante et captivante histoire de ces héros du nettoyage qui partagent une seule et même mission : nous rendre la vie plus belle !

21:05 Épisode 2x03

Le scaphandrier Gérald s’apprête à plonger dans les eaux usées de la station d’épuration de Cognac pour désencrasser ce bassin de 5 mètres de profondeur. Nicolas et Antoine, restés à la surface, sont prêts à intervenir en cas de problème.

Au Havre, Jacques et Patricia, spécialistes des cas Diogène, débarrassent une chambre de bonne de 20m² envahie de déchets. Après deux jours de travail harassants, ils ont rendez-vous avec leur client pour lui rendre ses clés.

En Bretagne, les deux opératrices de tri Juliette et Martine s’apprêtent à passer une grosse journée puisqu’elles doivent aujourd’hui se frotter au « tapis de tous les dangers », comme elles l’appellent…

Guillaume et les urgentistes des égouts parisiens s’acharnent contre un tapis de graisse pour faire sauter un barrage qui empêche l’écoulement de l’eau.

Près de Strasbourg, les nettoyeurs post mortem Julien et son fils Enzo, en cours d’apprentissage, doivent désinfecter une salle de bain où gisait un corps depuis plusieurs semaines.

À Paris, Alan, éboueur à la fonctionnelle, son chef Patrick et son binôme Jérôme, poursuivent leur marathon des poubelles lors de la nuit la plus sale de l’année : la Fête de la musique !

22:00 Épisode 2x04

Alertés sur un possible déversement d’un produit chimique, Guillaume et son équipe d’urgentistes des égouts parisiens doivent descendre sous terre avant de déclencher la procédure de pollution chimique !

En Alsace, les nettoyeurs post mortem s’apprêtent à vider une baignoire dans laquelle gisait un corps depuis plusieurs semaines. Enzo, 17 ans, ne s’étant jamais frotté à ce genre d’intervention, Julien a préféré faire appel à un renfort de poids : sa femme Pamela.

Découvrez Mathieu, éboueur à la fonctionnelle, qui prend le relai d’Alan au petit matin de la Fête de la musique. Avec son binôme, ils vont devoir nettoyer les quais de Seine… sous la pluie !

Éric, le dépollueur marseillais, se lance dans un ramassage XXL avec l’aide de sa communauté. Cet activiste a promis de nettoyer la plus grande plage de Marseille. Et il le fera avec une armée de 500 bénévoles !